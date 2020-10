Basketball Champions League (J01) : le Limoges CSP s'impose dans la douleur face à Igokea

Dans un Beaublanc ouvert à seulement 1 000 supporters et néanmoins bruyant, le Limoges CSP l'a emporté après un "match de trainard" face à Igokea en ouverture de la Basketball Champions League. Le CSP qui a d'abord pu s'appuyer sur un Jerry Boutsiele au four et au moulin entre moisson au rebond, en défense, aux points marqués, fautes provoquées et autre dunk rageur après un bon travail poste bas dos au panier. Le pivot a régalé Beaublanc et inscrit 13 des 19 premiers points de son équipe permettant à Limoges de rapidement prendre les devants (+5 après 5 minutes).

Boutsiele et Scrubb en fers de lance

Mais Igokea n'était pas venu à Beaublanc en victime et a su s'appuyer sur ses forces intérieurs pour rester au contact et même passer devant en toute fin de quart-temps (19-20). Limoges a rapidement repris les choses en main notamment grâce à l'apport d'un Phillip Scrubb tranchant et très en jambe. Mais Igokea, encore une fois, a laissé passer la tempête pour finalement reprendre la marque avec une belle adresse à 3 points alors qu'en face, un Limoges CSP en difficulté en défense multipliait aussi les pertes de balle. A la mi-temps, les Bosniens menaient 38 à 41 et les Limougeauds cumulaient déjà 9 pertes de balle et seulement 3 tirs primés sur 10 tentatives.

Au retour des vestiaires, les Bosniens ont tout de suite creusé l'écart en posant toujours autant de problèmes aux Limougeauds obligeant Mehdy Mary a posé son 1er temps mort dès la 26e minute de jeu (48-55). Igokea a ensuite vu son adresse longue distance fondre face à un CSP alors plus agressif des deux côtés du parquet de Beaublanc. Suffisamment pour revenir au contact à l'issue du 3e quart sur un tir au buzzer du revenant Marcus Ginyard (61-61).

La détermination a payé dans le money time

Dans le 4e quart, Clemmons a continué son chantier pour Igokea face à des Limougeauds loin d'être résignés. Avec un peu plus d'adresse extérieur, les joueurs de Mehdy Mary, à l'image du capitaine Nicolas Lang, n'ont pas lâché avant de passer devant à 3 minutes du terme (72-71), puis d'accentuer leur avance dans le money time sur un tir décisif de Jerry Boutsiele avant de s'imposer 80 à 75 dans une ambiance de feu malgré la faible affluence. La saison européenne ne tenait qu'à un fil ce mercredi soir à Beaublanc mais le Limoges CSP est bien en vie après cette 1ere journée de la Basketball Champions League.