Basketball - Hervé Coudray prolonge au CBC jusqu'en 2018

Entraineur du Caen Basket Calvados depuis quatre saisons, Hervé Coudray vient d'obtenir la prolongation de son contrat pour une durée d'un an, jusqu'en juin 2018. Pour ce faire, il se met en disponibilité de son poste à la fédération, et commence déjà à préparer la saison en Pro B. Entretien.

France Bleu : Hervé Coudray, cette prolongation n'est pas vraiment une surprise. Vous souhaitiez prolonger avec le CBC.

Hervé Coudray : Je me voyais mal ne pas poursuivre l'aventure avec un club dans lequel je suis depuis 4 ans et avec lequel je suis passé de la N2 (4ème division) à la Pro B (2ème division). J'avais envie de continuer en Pro B où on est dans une autre dimension, avec des enjeux physiques et financiers beaucoup plus importants que la N1. En plus, je me plais bien dans ce club, dans cette région. On a réussi à trouver un terrain d'entente avec le club.

France Bleu : Pourquoi ne prolongez-vous que d'un an seulement ?

HC : J'avais l'obligation de me mettre en disponibilité de mon poste au ministère de la jeunesse et des sports (cadre technique en Normandie). Signer pour un an, c'est la possibilité, si ça ne se passe pas bien, de reprendre ce poste l'an prochain. Du côté du club, on accède à la pro B, c'est un plongeon dans un monde nouveau et ne pas s'engager sur une trop longue période lui permet de voir un peu comment se positionner au bout d'une an. Si ça se passe bien , on continuera à travailler ensemble. Si non, je partirai, mais c'est la loi du jeu.

Le mercato commence cette semaine

France Bleu : Avez-vous déjà commencer à plancher sur l'équipe, le staff pour la saison prochaine ?

HC : Maintenant que ma prolongation est actée, on va pouvoir avancer sur le staff, sur l'équipe et l'organisation qu'il va falloir mettre en place pour la Pro B. De mon côté, je n'ai pas encore trop avancé, même si j'ai une petite idée pour la saison prochaine. Avec Eric Fleury (directeur sportif), on est plutôt sur la même longueur d'onde. La semaine prochaine, on va nouer des contacts avec certains joueurs que l'on veut garder, et d'autres que l'on veut recruter.

France Bleu : Cette prolongation est-elle compatible avec votre poste de sélectionneur ?

HC : Oui, bien sûr. Il n'y a pas de problème sur ce plan là. Je reste sélectionneur des U19 et l'avenir proche c'est la participation au championnat du monde au mois de juillet (du 1 au 9) au Caire, en Egypte.