Basketball : l'Hermine de Nantes fête Noël sur le parquet

Nantes, France

Cette semaine, les footballeurs du FC Nantes et les handballeurs du HBC Nantes sont en vacances ; pas les basketteurs de l'Hermine. Ils affrontent Poitiers à la Trocardière pour le "match de Noël", ce jeudi 27 décembre à 20 h 30. "On est le seul sport en salle à se produire à ce moment là, assure Audrey Saurat, manager général du club de basketball. C'est le moment de l'année où il y a la plus forte affluence dans toutes les salles de France. Il serait dommage de ne pas garder cette exposition."

Un match et des animations

Toutes les places du match ont été vendues assure le club. Il y aura donc plus de 4 000 spectateurs dans les gradins de la Trocardière. "On s'attend à un public plus jeune que d'habitude, continue Audrey Saurat. On a prévu plein d'animations : autour du basket avec des paniers à disposition, il y aura aussi du vin chaud, un stand maquillage pour les enfants et plusieurs mascottes pour assurer l'ambiance pendant toute la soirée."

"C'est difficile mais on a l'habitude"

Pour les joueurs de l'Hermine, avoir un match deux jours après Noël, c'est une contrainte. Il est impossible, déjà, de faire des excès : " Non rien du tout, que de la salade et des pâtes, rigole Gary Chathuant, dans le club depuis le début de saison. Il ne faut pas faire de conneries et boire la veille ou à deux jours d'un match ; deux petits punchs et c'est tout".

C'est plus compliqué pour les joueurs étrangers, comme Laurence Ekperigin, originaire de New-York. "C'est difficile mais on a l'habitude, révèle-t-il. Je joue en France depuis plusieurs années et je sais que je dois être disponible de septembre à juin. Et puis, on a une trêve d'une semaine pour le nouvel an, donc ça va."