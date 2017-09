Basketball - Mondeville poursuit sa belle histoire avec l'Open LFB

L'USO Mondeville s'est imposé contre la Roche sur Yon en ouverture du championnat de Ligue Féminine. Comme chaque année, la première journée se déroule à Paris, sur le parquet de la salle Pierre de Coubertin. Les Lionnes ont pris la bonne habitude de s'y imposer lors de chaque entame de saison.

Portée par une Stéphanie Talbot en état de grâce (30 pts, 5 rbds, 2 passes), l'USO Mondeville a parfaitement lancé sa saison. Les Lionnes ont, assez facilement, battu la Roche-sur-Yon (72-62), promu bien amoindri par les blessures de ses joueuses cadres.

Bien amoindries par les départs de Sharp, Badiane et Plouffe, et malgré une préparation en dent de scie, marquée par de nombreuses blessures et l'arrêt de carrière brutal de Kerboeuf, les Mondevillaises ont réussi leur entrée en matière en championnat. Ce samedi, elles ont été portées par leurs deux recrues phares Romana Hejdova (18 points, 5 interceptions) et donc Stephanie Talbot, pourtant arrivée en Normandie avant-hier.

Les deux étrangères de l'USOM ont marqué les 17 points de leur équipe dans le premier quart temps (17-13). Lisa Berkani a superbement mené la barque mondevillaise en deuxième période pour que son équipe jouisse de 16 points d'avance à la pause (35-19). Le plus grand écart (23 points) est arrivé à la fin du troisième quart. Même si les Vendéennes sont revenues au score en fin de match, elles partaient de trop loin pour inquiéter réellement les filles de Romain Lhermitte, qui n'a jamais perdu à Coubertin depuis qu'il est coach principal des Lionnes (72-62).

Réactions

Romain Lhermitte (entraineur Mondeville)

"Notre préparation a été très difficile. J'espère que les péripéties qu'on a vécues vont nous aider à surmonter cette saison et à franchir les étapes. Talbot fait un gros match, elle va vite, elle tire. Il y a d'autres joueuses comme elle en LFB et ça ne sera pas aussi simple pour elle chaque week-end. Le passage en zone nous a mis en difficulté, mais on ne l'avait pas travaillé encore."

Lisa Berkani (meneuse Mondeville)

"C'est la première fois qu'on joue au complet et la première fois avec cette équipe que l'on gagne. On avait toutes hâte de commencer."

