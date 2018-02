Saint-Chamond, France

La dernière journée de la phase aller du championnat de Pro B de basket a permis à Saint-Chamond d'envoyer un signe fort à leurs concurrents : les hommes d'Alain Thinet sont là et ils ne comptent pas lâcher ! Promis à une saison de lutte pour le maintien, les Couramiauds restent dans la première partie du classement depuis le début de la saison. Après plusieurs matchs compliqués ces dernières semaines, ils ont renoué avec la victoire face à un gros en battant Blois (80 - 73).

Jonathan Hoyaux et ses coéquipiers n'ont jamais lâché la moindre possession dans ce match. Presque toujours en tête au tableau d'affichage, ils ont dégouté leurs adversaires du soir arrivés pourtant avec l'étiquette de favori. À la mi-temps, on pouvait même entendre toute la frustration du coach de Blois, Mickael Hay s’écriant "mais qu'est-ce qu'on fait ?". Du côté de Saint-Chamond, on réclamait simplement plus de justesse dans la passe, mais la prestation était déjà à la hauteur des attentes face à une équipe 3eme du championnat au coup d'envoi.

Les play off, c'est un objectif réel, donc affaire à suivre...

Toujours solides pour les deux derniers 1/4 temps, les hommes d'Alain Thinet ont une nouvelle fois prouvé qu'ils pouvaient cette année rivaliser avec les grands. De quoi donner des idées à l'un des derniers arrivés, particulièrement performant ce vendredi, meilleur marqueur avec 17 points, Lucas Hernott : "On a créé la surprise au début de saison, on a eu un coup de moins bien dernièrement, mais en gagnant face à Blois, on montre qu'on est capable de jouer le haut de tableau et pourquoi pas faire les Play Off, c'est un objectif réel, donc affaire à suivre..."

En déplacement à Rouen, la Chorale de Roanne s'est en revanche inclinée (77 - 72). Saint-Chamond est 6e et Roanne 4e.