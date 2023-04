Baskets Landes : les joueuses attendues à Mont-de-Marsan pour présenter la Coupe de France

Just Pics

La Coupe de France est bien de retour à la maison, ici, à Mont-de-Marsan. Elle s'est octroyée une petite virée parisienne, le temps que les joueuses de Basket Landes éteignent les Lyonnaises de l'Asvel ( victoire hier samedi 71 64 en finale de la compétition ) et repartent avec le trophée. Comme l'année dernière , celui-ci sera brandi dans l'après-midi ce dimanche à Mont-de-Marsan. Le club donne rendez-vous à l'espace François Mitterrand.

ⓘ Publicité

Le programme exact n'est pas encore arrêté. Et vient de bouger à cause de la météo. Ce ne sera donc pas à la mairie comme initialement prévu, mais dans leur antre, que les basketteuses vont se rendre pour célébrer leur exploit avec leurs fidèles supporters. Rendez-vous est donné à 16h, dans cette salle de Mont-de-Marsan pour voir les "Bleues et Blanches" brandir le trophée.