BBD : le Serbe Nikola Antić devient le nouvel entraîneur de l'équipe

"Je souhaite une pleine réussite à Nikola dans cette mission et je sais qu’il aura le soutien de tous les amoureux du BBD". Le président du Boulazac Basket Dordogne, Laurent Serres, présente le tout nouvel entraîneur du BBD : Nikola Antić. Il vient remplacer Thomas Andrieu, débarqué cette semaine. Il a fait la totalité de sa carrière dans les pays de l'Est, avant de l'achevé à l'AS Bondy en 2000. Il a notamment eu Romain Leroy comme assistant, déjà passé par le BBD. "Il faut dès maintenant mettre en œuvre nos intentions et nous atteler à préparer la saison prochaine avec beaucoup d’ambition" conclut le président du BBD.

Le CV d'entraineur de Nikola Antić

Entraîneur des Sharks d'Antibes de 2019 à octobre 2020

Entraineur du Châlons-Reims entre 2010 et 2017

Entraîneur de Charleville Mézières entre 2008 et 2010