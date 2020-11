Le Limoges CSP s'effondre en fin de match face à l'Hapoel Jerusalem, première défaite en BCL 81 à 75

Pourtant tout avait bien commencé. Dans les trois premiers quarts-temps, les Limougeauds ont la main sur le match portés par un Phil Scrubb des grands soirs avec ses 26 points. Derrière la ligne à 3 points, le Limoges CSP s'amuse comptant jusqu'à 15 points d'avance dans la fin du premier quart temps. On se trouve facilement d'un côté à l'autre du terrain. Hugo Invernizzi et Marcus Nelson distribuent parfaitement le jeu (6 et 7 passes décisives).

Plus d'essence dans le moteur

Tous les voyants sont au vert. Les Limougeauds démarrent le dernier quart-temps avec 11 points d'avance. Puis, à court de rythme après deux semaines sans compétition officielle, les joueurs de Medhy Mary perdent le fil.

Les pertes de balle s'enchaînent (16 pertes de balle ce soir), la réussite fuit les Limougeauds et sur la ligne des lancers-francs les joueurs sont en échec (0/5 pour Jerry Boutsiele). Pour son retour à la compétion après deux semaines d'arrêt, le Limoges CSP perd le dernier quart-temps 23 à 9 et voit les Israéliens s'envoler définitivement.

Hugo Invernizzi garde le Limoges CSP dans le coup

En face, TaShawn Thomas termine la rencontre avec 24 points et 28 d'évaluation en ayant joué l'ensemble du quatrième quart-temps avec ses quatre fautes. L'équipe de l'Hapoel est montée en régime pendant toute la rencontre notamment en défense. L'addition aurait pu être plus salée pour des Limougeauds hors du coup dans le dernier quart-temps.

Deux 3 points dans la dernière minute d'Hugo Invernizzi permettent au Limoges CSP de rester dans le coup et de terminer à seulement six points de l'Hapoel Jerusalem (81 -75). Un écart plutôt faible, très important pour la suite de la compétition.

Les quatre équipes dans la poule du Limoges CSP sont à une victoire et une défaite. La qualification pourrait se jouer au goal average particulier. Une défaite de six points n'est évidemment pas impossible à rattraper à Beaublanc, surtout si le Limoges CSP joue comme dans les trois premiers quarts-temps.