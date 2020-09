Beach-volley : le "Boubou Beach Open", plus fort que le coronavirus au Lac Kir de Dijon

Le bruit de l'eau, la sensation du sable sur les pieds, la musique dans les enceintes, 30°C au thermomètre, des gens torse nus en maillot de bain : samedi 12 septembre 2020, sur les bords du Lac Kir, on se croirait à Copacabana au Brésil ou à Lacanau sur l'Atlantique. Et pourtant non, nous sommes bien à Dijon. Ce qui crée cette douce ambiance estivale, c'est la 19e édition du "Boubou Beach Open", l'un des plus anciens tournois de beach-volley de France. Elle a lieu tout le week-end, avec une finale prévue dimanche 13 septembre à 15 heures.

Ce qui change avec le coronavirus

D'abord, ce qui change pour ce tournoi, c'est la date ! Traditionnellement, depuis 18 ans, le Boubou Beach Open est organisé le week-end qui suit le jeudi de l'Ascension ... soit juste après le déconfinement pour cette année 2020. Avec la crise sanitaire, le tournoi se fait dans un format réduit, sur deux jours au lieu de trois, il y a donc moins d'équipes - 16 en qualifications contre 24 en temps normal par exemple. "Cela veut dire que le niveau est plus important, précise Fabrice Charchaude alias Boubou", président du club du Beach Sport Dijon, et fondateur du tournoi éponyme. Déjà on a la chance d'avoir l'autorisation de la Préfecture et la mairie qui nous suit". Un tournoi évidemment placé sous l'égide des gestes barrières, avec des distributeurs de gel, un siège sur deux condamné dans les gradins, port du masque obligatoire par endroits, etc.

Fabrice Charchaude, alias "Boubou", raconte comment Dijon est devenu the place to be du beach-volley français ! Copier