Pro B : les Béliers de Kemper ont beaucoup à prouver face à Évreux en Leaders Cup

Le match semble à portée de main. Les Béliers de Kemper affrontent Évreux, ce mardi 18 janvier, en demi-finale retour de la Leaders Cup de Pro B. Les joueurs de Laurent Foirest ont dominé le match aller avec une avance finale de 18 points (84-66).

Ce déplacement en Normandie est une occasion à ne pas manquer. La Leaders Cup de Pro B est une compétition qui se tient en parallèle du traditionnel championnat de deuxième division dans lequel évoluent les Bretons. Le vainqueur obtient illico son billet pour jouer les play-off à la fin de la saison. Autrement dit, c’est une opportunité pour essayer de monter en première division nationale.

Un match loin d'être acquis

Malgré l'avance pris par les Béliers le 8 décembre dernier lors de la demi-finale aller, l’entraineur Laurent Foirest ne considère pas le match comme acquis : "On a plutôt intérêt à oublier ce match aller si on veut éviter une désillusion. Aujourd'hui on n'a pas les moyens de se dire on a 18 points d'avance, on y va tranquille et puis s'ils reviennent on va mettre un coup d'accélérateur. L'impératif c'est de jouer notre match. On part à zéro zéro. Après on verra se qui se passe", explique le coach breton.

On a un pied en finale, essayons de mettre le deuxième - Laurent Foirest

Repartir avec un bon état d'esprit, mais surtout "remettre le cul par terre, se donner à fond et surtout se battre solidairement. On a un pied en finale, essayons de mettre le deuxième." Le problème c’est que l’entraineur, justement, ne sait pas vraiment sur quel pied danser avec son équipe. L'Ujap ne s'est pas montrée constante dans ses performances et résultats dans cette première partie de saison : "On n'a pas les moyens de penser plus loin que le prochain match, par rapport à l'inconstance. J'ai pratiquement jamais 10 joueurs qui sont bons en même temps. Je m'attends plus à essayer de jongler avec tout ça que de faire un vrai bon match", détaille le coach. Le sélectionneur glisse également qu'un leader "oral et sur le terrain" serait le bienvenu pour stabiliser l'effectif.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Chaque chose en son temps

Les Béliers sont actuellement 10 du championnat. Seules les équipes situées entre la 2e et la 9e place disputent les play-off en fin de saison.

Cette Leaders Cup c’est donc une chance à saisir pour pouvoir disputer les play-off, qu'importe le classement. Mais Laurent Foirest tempère, à ce stade du championnat, rien n’est fait : "Le classement ça va vite : tu gagnes 2 matchs tu te retrouves dans le top 5, tu perds 2 matchs tu es dans le milieu de tableau. Quand tu ne vises pas les deux premières places, le classement je ne vais pas dire qu'il est dérisoire mais il n'est pas important aujourd'hui", estime le coach.

Chaque chose en son temps donc pour le sélectionneur. La bonne nouvelle c’est que l’effectif part au complet pour la Normandie puisqu’il n’y a aucun cas de covid dans l’équipe.