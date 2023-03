Belle opération du Vandœuvre Nancy Volley, avec un succès 3 sets à 0 à Levallois

Sur le papier, la rencontre semblait déséquilibrée tant Levallois est à la peine en cette saison de Ligue A féminine de volley, comptabilisant 2 succès en 23 rencontres. Mais il fallait quand même assurer la victoire ce mercredi en cette 24ème journée pour le VNVB, toujours en lice pour les playoffs, de plus en plus en approche. C'est chose faite de la plus belle des manières avec une victoire sans bavure 3 sets à 0.

ⓘ Publicité

Recoller le top 8

Au classement, ce succès permet aux Vandopériennes de revenir à hauteur de Cannes, actuellement installée sur le fauteuil de 8ème de ce championnat, soit la dernière qualificative pour les playoffs. Ces dernières affronteront d'ailleurs Nantes ce week-end, la meilleure équipe cette saison. Ne restera ensuite plus que 2 journées avant la fin de la saison régulière.