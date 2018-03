Ce vendredi soir, le Sluc Nancy Basket et le Grand Nancy Métropole Handball étaient sur le pont. Les Couguars se sont imposés 61-73 chez le 15e de Pro B. Quant aux handballeurs nancéiens, leur succès face au 3e de proligue, Dijon (26-25) vaut de l'or.

Vandœuvre-lès-Nancy, France

En s'imposant ce vendredi soir chez le 15e de Pro B, Nantes (61-73), le Sluc Nancy s'est rapproché un peu plus des playoffs. Le Grand Nancy Métropole Handball, avant dernier de proligue, a su s'arracher pour venir à bout du 3e, Dijon (26-25). Deux succès importants pour la suite de la saison des deux formations nancéiennes.

Le Sluc se rachète

Après sa déconvenue mardi face au dernier de Pro B, Quimper (61-70), le Sluc devait montrer autre chose face à Nantes. Mission accomplie pour les hommes de Gregor Beugnot qui ont maîtrisé toute la partie et ont été costauds défensivement et surtout adroits, grâce à Narace et Aska qui finissent la rencontre à 17 pts, Cette victoire permet au Sluc de rester dans le top 7 au classement.

Ivan Aska s'est montré adroit contre Nantes. © Maxppp - Cédric Jacquot

Le Grand Nancy Métropole Handball n'a rien lâché

Dans sa position au classement, le Grand Nancy Métropole Handball ne pouvait qu'envisager la victoire contre l'un des ténors de proligue, Dijon. La tâche est réussie (26-25), les joueurs de Stéphane Plantin sont restés unis jusqu'au bout et ont su garder la tête froide dans cette rencontre à fort enjeu :

Le coach, Stéphane Plantin, est satisfait de l'état d'esprit de ses joueurs contre Dijon. © Maxppp - .