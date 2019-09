Benjamin Toniutti à propos de l'Euro : "On attendait ça pour faire parler du volley en France"

France

C'est une belle vitrine pour le volley masculin français. Les championnats d'Europe débutent ce jeudi 12 septembre en France, qui organise la compétition conjointement avec la Belgique, la Slovénie et les Pays-Bas. Capitaine de l'équipe de France depuis plus de six ans, Benjamin Toniutti a déjà connu de grandes joies avec les Bleus.Champion d'Europe en 2015, le passeur originaire de Pfastatt a aussi remporté deux Ligues mondiales. Mais "Totti" (c'est son surnom) sait qu'il peut vivre des émotions encore plus fortes lors de cet Euro à domicile : "Ça va faire du bien de jouer à la maison. On espère que les salles seront pleines, que l'engouement va prendre, s'enthousiasme Benjamin Toniutti. C'est aussi pour ça qu'on est super contents de jouer cet Euro en France, c'est pour faire parler un peu du volley et pour partager avec le public, la famille, les amis".

Sortir le volley français d'un relatif anonymat

Malgré leurs bons résultats, les Bleus du volley restent dans un relatif anonymat en France. Ils n'ont pas la popularité des footballeurs évidemment, ni même celle des handballeurs ou des basketteurs, alors Benjamin Toniutti espère que cet Euro à domicile va un peu changer les choses. "On essaie de tout faire pour développer l'image, explique le Haut-Rhinois. On nous a beaucoup dit qu'au départ c'est parce qu'il n'y avait pas de résultats. Mais il y a eu des résultats et le volley n'a pas pris beaucoup plus d'importance en France. Il faut aussi se poser les bonnes questions par rapport à ça. Nous, on essaie de faire le maximum et le reste n'est pas de notre ressort. Je vois ce qu'il se passe à l'étranger, c'est complètement différent. Par exemple en Pologne (où il joue), c'est le sport numéro un avec le foot".

La Pologne justement et la Russie font figure de favori de cet Euro. La France se présente en outsider de la compétition. Les Bleus disputeront leurs cinq matchs de poule à Montpellier (le premier face à la Roumanie ce jeudi 12 septembre à 20h45). Puis s'ils se qualifient (il faut finir dans les quatre premiers sur six équipes), ils joueront les huitièmes et les quarts de finale à Nantes, enfin la demi-finale et la finale à Paris.