Benjamin Toniutti : de Pfastatt à Tokyo, un volleyeur en or olympique !

Les volleyeurs français, menés par le Haut-Rhinois Benjamin Toniutti, sont devenus ce samedi 7 août champions olympiques de volleyball en battant les favoris russes 3 sets à 2 en finale aux Jeux de Tokyo. La consécration pour cette équipe et pour leur capitaine.

"C'était son rêve, et à nous aussi évidemment, c'est incroyable", confie sa maman, Catherine. "On ne réalise pas encore complètement. Même si entendre résonner l'hymne et voir Benjamin sur la plus haute marche du podium, c'était énorme".

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

A six ans, il rêvait déjà des Jeux Olympiques

Pour Benjamin Toniutti, le rêve olympique est depuis longtemps un objectif : "En 1996, alors qu'il avait 6 ans, on était au camping en train de regarder la finale d'un championnat olympique de volley (Italie-Pays-Bas) et il disait déjà qu'il voulait faire la même chose", raconte sa maman. "Et aujourd'hui il est sur un podium olympique, c'est incroyable".

"Il n'était pas prédestiné à devenir un joueur de haut niveau, vu qu'il ne mesurait "que" 1m82, mais sa technique était au-dessus du lot et il a beaucoup travaillé", raconte son père et premier entraîneur Maurizio Toniutti.

Une carrière débutée à Pfastatt

Le passeur de 31 ans a en effet commencé sa carrière dans le Haut-Rhin, à Pfastatt, auprès de son père, et ce, durant dix ans (1995-2005). Mais rapidement, il doit quitter le cocon familial : "il est parti de chez nous à 15 ans seulement pour rejoindre le CNVP (centre national de volley-ball, ça a été dur" raconte sa maman.

De 2010 à 2013, il rejoint le club de Sète, avant de s'envoler ensuite à l'étranger, d'abord en Italie (au PRC Ravenne) puis en Russie (au Zenit Kazan). Depuis 2014, il fait le bonheur du club polonais du Zaksa Kędzierzyn-Koźle.