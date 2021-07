Betclic Elite : on connaît le calendrier de l'Orléans Loiret Basket pour la prochaine saison

Ça y est, on connaît le calendrier de l'Orléans Loiret Basket pour la saison prochaine en Betclic Elite, la Ligue National de basket l'a dévoilé ce lundi après-midi. Les hommes de Germain Castano commenceront leur championnat le 2 octobre prochain à l'extérieur, au Portel pour la première journée puis enchaîneront encore à l'extérieur, à Strasbourg, pour la deuxième journée le 5 octobre.

Les Orléanais auront leur premier match à domicile le 9 octobre prochain face à Cholet.

Le calendrier, journée par journée

J1 - Le Portel- OLB le 2 octobre 2021

J2 - Strasbourg - OLB le 5 octobre 2021

J3 - OLB - Cholet le 9 octobre 2021

J4 - Fos-sur-Mer - OLB le 16 octobre 2021

J5 - OLB - Boulogne-Levallois le 23 octobre 2021

J6 - Asvel - OLB le 30 octobre 2021

J7 - OLB - Nanterre le 6 novembre 2021

J8 - Roanne - OLB le 13 novembre 2021

J9 - Dijon - OLB le 20 novembre 2021

J10 - OLB - Le Mans le 4 décembre 2021

J11 - OLB - Limoges le 11 décembre 2021

J12 - Châlons-Reims - OLB le 18 décembre 2021

J13 - OLB - Paris le 23 décembre 2021

J14 - Bourg-en-Bresse - OLB le 27 décembre 2021

J15 - OLB - Gravelines-Dunkerque le 8 janvier 2022

J16 - Pau-Lacq-Orthez - OLB le 15 janvier 2022

J17 - OLB - Monaco le 22 janvier 2022

J18 - Le Mans - OLB le 29 janvier 2022

J19 - OLB - Dijon le 5 février 2022

J20 - Nanterre - OLB le 12 février 2022

J21 - OLB - Fos-sur-Mer le 5 mars 2022

J22 - Boulogne-Levallois - OLB le 12 mars 2022

J23 - OLB - Le Portel le 19 mars 2022

J24 - OLB - Bourg-en-Bresse le 25 mars 2022

J25 - Limoges - OLB le 29 mars 2022

J26 - Monaco - OLB le 2 avril 2022

J27 - OLB - Asvel le 9 avril 2022

J28 - Cholet - OLB le 12 avril 2022

J29 - OLB - Roanne le 16 avril 2022

J30 - OLB - Strasbourg le 19 avril 2022

J31 - Paris - OLB le 30 avril 2022

J32 - OLB - Pau-Lacq-Orthez le 3 mai 2022

J33 - OLB - Châlons-Reims le 10 mai 2022

J34 - Gravelines-Dunkerque - OLB le 14 mai 2022

Les quarts de finale des playoffs se joueront les 20 et 25 mai 2022, les demi-finales les 28 mai et 7 juin 2022 et la finale de championnat les 10 et 20 juin 2022.

Le All Star Game aura lieu le 29 décembre prochain et la Disneyland Paris Leaders Cup LNB se disputera les 18, 19 et 20 février 2022.

