Betclic Elite : déplacement capital d'Orléans Loiret Basket pour le maintien à Paris

Orléans Loiret Basket est redescendu sur terre mercredi soir face à Strasbourg (défaite 71-104) et va devoir relever la tête ce dimanche pour rester en bonne position dans sa lutte pour le maintien. 31ème journée de Betclic Elite pour la troupe de Germain Castano, en déplacement à Paris, à la Halle Georges Carpentier. L'OLB compte toujours une victoire d'avance sur le premier relégable, Fos-sur-Mer, à quatre journées de la fin de la saison.

Entorse pour Maléla Mutualé, genou gonflé pour Nobel Boungou-Colo

En face, les Parisiens, 13e, avec trois succès de plus que la zone rouge enchaînent les résultats en dents de scie (victoire face à Dijon, mais défaites face à Fos et à Roanne au mois d'avril), mais vivent une fin de championnat relativement sereine. Orléans aura peut-être un coup à jouer pour aller chercher sa troisième victoire à l'extérieur en 2021-2022. Ce sera la troisième rencontre en une semaine (après la victoire face à Bourg et la défaite contre la SIG), alors Germain Castano se méfie de la fraicheur physique du Paris Basket : "On va être un peu plus fatigués qu'eux. J'espère que le match ne va pas se jouer dans les cinq dernières minutes. Et il faut faire attention, on rejoue mardi, si on pète un mec ou deux, on va se mettre dans une mauvaise posture."

D'ailleurs, Maléla Mutualé et Nobel Boungou-Colo sont incertains pour cette rencontre. Le capitaine souffre d'un arrachement osseux et d'une entorse à la cheville, des derniers tests doivent être effectués ce weekend pour savoir si le meneur pourra tenir sa place. Quant à l'ancien limougeaud, son genou a gonflé après le match contre la SIG, lui aussi doit faire un point avec le staff médical dans les dernières heures avant le coup d'envoi.

Paris - OLB en direct et en intégralité sur France Bleu Orléans

Paris Basket - Orléans Loiret Basket c'est à vivre en direct et en intégralité dès 15h00 ce dimanche sur France Bleu Orléans et francebleu.fr, depuis la Halle Georges Carpentier. Coup d'envoi à 15h20. A l'aller, le 3 décembre, les Orléanais s'étaient largement inclinés (75-93) au palais des Sports.