Betclic Elite : Lamonte Ulmer opérationnel pour l'Orléans Loiret Basket face au Portel

Avec lui, l'Orléans Loiret Basket est pratiquement au complet. Après plus d'un mois d'absence à cause d'une blessure à la main, l'ailier américain Lamonte Ulmer est de retour ce samedi pour la 23ème journée de Betclic Elite face au Portel, 17ème et concurrent direct de l'OLB dans la course au maintien. "Il jouera samedi, pas forcément beaucoup, mais il jouera, il a de bonnes sensations", se réjouit Germain Castano, l'entraîneur orléanais. En revanche, Bruno Cingala-Mata ne sera pas de la partie, en raison d'une pointe à l'adducteur.

L'OLB, 14ème avec une victoire d'avance sur son adversaire du soir, premier relégable, reste sur une défaite difficile à avaler, au buzzer (79-78), à Boulogne-Levallois, leader du championnat, le 11 mars dernier. Malgré cela, les Orléanais ont réalisé "une très très bonne semaine", selon leur entraîneur. "Je suis même agréablement surpris après cette défaite qui a fait mal à la tête, mais si ça avait été un concurrent direct elle aurait fait encore plus mal. Là chez le leader, ça nous donne des idées. La semaine a même été longue, on a hâte que le match arrive", poursuit Germain Castano.

Deux défaites de suite pour Le Portel après un début 2022 canon

Pour contrer une équipe du Portel en feu total début 2022 (victoires à Strasbourg et face à Boulogne-Levallois, Paris et Roanne), mais qui reste sur deux défaites de rang (Elan béarnais et Limoges), les Loirétains vont devoir se montrer "solidaires comme face à Boulogne-Levallois" estime Malela Mutualé, le capitaine de l'OLB. Son entraîneur, veut, lui, voir "un très beau visage défensif, c'est le plus important et un visage correct en attaque peut suffire". "Une victoire ça se construit de la première à la dernière minute, des fois tu peux gagner un match sur ce que t'as fait pendant un premier quart temps. On va essayer de construire notre victoire", explique Germain Castano.

Au match aller, lors de la première journée de Betclic Elite, l'Orléans Loiret Basket s'était nettement incliné dans le Pas-de-Calais, 89-72. "Du coup, on sait ce qui nous attend, ils ont plusieurs armes au niveau défensif et offensif", prévient Malela Mutualé.