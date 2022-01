Betclic Elite : encore du lourd pour l'Orléans Loiret Basket, en déplacement au Mans

L'OLB se déplace au Mans ce samedi pour la 18ème journée de Betclic Elite, avec un effectif toujours amoindri malgré les signatures récentes des deux arrières Jérémy Nzeulie et Loïc Schwartz. Le Mans, c'est un nouveau gros client, avant les réceptions de deux adversaires plus abordables.

L'Orléans Loiret Basket voit le bout du tunnel. Déjà parce que deux recrues viennent d'être annoncées pour renforcer l'effectif orléanais, avec le retour de Jérémy Nzeulieet l'arrivée de Loïc Schwartz. Deux arrières qui viennent remplacer DJ Strawberry (Nzeulie) et Marcus Paige (Schwartz). Si Jéremy Nzeulie sera du déplacement au Mans ce samedi 29 janvier, le Belge Loïc Schwartz n'est attendu pour son premier entraînement qu'à partir de lundi et espéré pour la réception de Gravelines-Dunkerque, le 2 février.

Mais Germain Castano, l'entraîneur de l'OLB prévient, ces deux renforts ne vont pas tout régler. "C'est bien d'avoir un mec en plus, mais on a toujours un impact dans le poste 4 qui a disparu (Davenport, Ndlr). On va trouver les solutions, maintenant heureusement qu'on a un mec en plus parce que je ne sais pas comment on va être dans la deuxième mi-temps du troisième match. On peut y laisser des traces." Pour faire face à l'absence de Kyvon Davenport, le staff va devoir bricoler, l'ailier Jean-Philippe Dally va assurer l'intérim.

Plus de victoire pour l'OLB depuis la mi-décembre

Tout n'est donc pas rose selon le coach orléanais au moment d'affronter une solide équipe du Mans, actuellement cinquième de Betclic Elite : "c'est une équipe coriace, super bien équilibrée, y'a tout dans cette équipe. On va essayer d'aller faire un coup chez eux, mais il va falloir être bon dans beaucoup de secteurs. Avec notre effectif limité, on peut souffrir sur la deuxième mi-temps." Rappelons quand même qu'au match aller, au Palais des Sports, l'Orléans Loiret Basket avait créé l'exploit en s'imposant face aux Manceaux (98-89).

Après ce duel à Antarès, l'OLB abordera deux autres rencontres plus à sa portée et à domicile, face à Gravelines- Dunkerque, ce mercredi 2 février et contre la JDA Dijon trois jours plus tard. "En prendre un, ça nous permettrait d'être dans le truc au niveau du classement, gagner les deux ce serait extraordinaire. On va voir comment ça va se passer, mais c'est là aussi qu'avoir un mec en plus devrait nous faire du bien", affirme Germain Castano.

Une victoire, qui serait synonyme de fin de série négative pour l'Orléans Loiret Basket, qui n'a plus gagné en championnat depuis le 17 décembre dernier et son succès à Chalon-Reims.