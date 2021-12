Betclic Elite : encore un gros morceau pour l'Orléans Loiret Basket face au Mans

Tout faire pour enflammer le Palais des Sports. L'Orléans Loiret Basket reçoit le Mans, actuel troisième du championnat, ce dimanche après-midi au Palais à l'occasion de la 10e journée de Betclic Elite, après deux déplacements et une mini-trêve internationale de 10 jours. Durant cette dizaine, l'OLB a vu deux membres de son effectif testés positifs au Covid-19, dont Marcus Paige, qui n'avait vraiment pas besoin de ça pour sa progression, mais a connu une bonne nouvelle avec le retour de blessure de Kévin Dinal, apte contre le Mans. Depuis le début de saison, l'OLB n'a joué seulement que trois fois à domicile en neuf rencontres. Ce qui est une bonne nouvelle de revoir les Orléanais évoluer devant leur public.

Une armada en face

"On a continué à intégrer Kévin Dinal mais on a perdu Marcus Paige, encore une fois on ne sera pas au complet", constate le coach orléanais Germain Castano, "on fera avec, mais c'est vraiment dommage quand on sait que ces matchs-là sont très compliqués, même à domicile". Pour lui, outre Boulogne-Levallois, Monaco et l'Asvel, "je ne vois personne devant le Mans au classement", annonce Germain Castano. "Ce sont des matchs intéressants à disputer, pour voir où on en est, pour voir s'il y a une grosse différence entre eux et nous", dit-il.

Pour vous faire une idée, Le Mans, on l'a dit, est pour le moment 3e du championnat, avec six victoires et trois défaites en neuf rencontres, avec des victoires notamment contre Bourg et Strasbourg ces dernières semaines, et c'est la cinquième meilleur équipe du championnat en nombre de points inscrits et deuxième à l'évaluation. Les Manceaux pourront compter sur TaShawn Thomas, l'intérieur américain de 2m03, 15 points en moyenne par match, 62% au tir et 8 rebonds, la tour de contrôle dans la raquette du MSB. C'est également le deuxième meilleur rebondeur du championnat derrière l'Orléanais Youssou Ndoye. Il faudra également contrer un Scott Bamford, arrière serbe de 32 ans, deuxième saison au Mans, qui possède une adresse redoutable à trois points. Ajoutons également Terry Tarpey, qui vient d'être appelé par Vincent Collet en équipe de France, champion de France avec le MSB en 2018, dont il faudra se méfier de sa capacité d'interception (3 interceptions face à Bourg lors de la dernière journée, 2 par match en moyenne cette saison), ou encore notre ancien orléanais Darius Johnson Odom, qui revient bien en forme. "Ils ont une dimension athlétique qui est à la hauteur de la division, c'est haut, c'est costaud, c'est intense, avec de l'adresse et un impact dans la raquette qui est très fort", pointe le coach orléanais, "c'est une équipe très équilibrée".

Répondre physiquement pour ne pas prendre l'eau

Privé de son créateur à l'extérieur, Marcus Paige, l'OLB devra répondre physiquement pour contrer cette équipe mancelle. "Il ne faudra pas reculer et répondre", assure Germain Castano, "s'ils ont trop d'impact physique sur nous, plus le match va avancer plus on va plonger". L'intérieur orléanais Kévin Dinal fera donc son retour après plusieurs mois de blessure face au Mans, ce qui le motive d'autant plus. "C'est une belle entrée, je vais apporter ce que je sais faire sans trop forcer et je pense que ça fera du bien à l'équipe", commence le pivot de l'OLB. Il y aura un gros duel d'ailleurs entre lui et TaShawn Thomas, "moi je joue sans pression, peu importe l'adversaire mais c'est bien de démarrer comme ça parce que ça me met directement dans le bain".

Ce sera donc un très bon test pour le pivot de l'OLB mais aussi pour l'équipe orléanaise qui profitera de son public pour faire un coup. Rendez-vous donc au Palais des sports d'Orléans ce dimanche à 15h15.