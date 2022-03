Betclic Elite : Toujours irrégulier, l'Elan Béarnais enchaîne à Chalons Reims

RÉGULARITÉ ! Tel est et tel sera le maître mot de l'Elan Béarnais jusqu'à la fin de saison. Dans l'enchaînement des victoires comme dans le contenu des matchs, Pau-Lacq-Orthez connaît des difficultés à enchaîner les performances. En déplacement à Chalons Reims, après la victoire du début de semaine contre Le Portel, les basketteurs palois ont donné quelques sueurs à leurs supporteurs avant de s'imposer finalement avec neuf points d'écart.

L'Elan commence parfaitement son match et prend dix points d'avance dès les premières minutes grâce à un 6 sur 7 à trois points. Il gère son avance jusqu'en début de deuxième quart-temps, mène jusqu'à 14 points d'avance... avant un trou d'air. Défensivement plus friable, offensivement moins adroit, l'Elan voit Champagne Basket recoller à seul un point à deux minutes de la mi-temps. Avant un serrage de vis salvateur.

14 x 2 = 1 point d'avance !

Un nouveau coup de collier en troisième quart temps permet de reprendre le large et de compter une seconde fois jusqu'à 14 points d'avance en début de quatrième quart temps. Mais les locaux, à la lutte pour le maintien en Betclic Elite, reviennent de nouveau à un point à deux minutes de la fin.

Sauf que ce vendredi soir, le collectif de l'Elan Béarnais est le plus fort. Avec six joueurs (Ndiaye, Hrovat, Jefferson, Chikoko, Bibbins, Leloup) à 10 points et plus, Pau-Lacq-Orthez retrouve la victoire à l'extérieur, un mois après Bourg, grâce notamment à un 3 points décisif de Bibbins pour reprendre le contrôle de la fin de match. Sans oublier la prestation au rebond avec 37 ballons captés!

Ce treizième succès de la saison ramène l'Elan Béarnais sur les talons du top 5 avant les matchs du week-end. Prochain match samedi 19 mars, au Palais des sports de Pau, avec la réception de Gravelines Dunkerque à suivre en direct sur France Bleu Béarn Bigorre.