Betclic Elite : l'ailier de l'OLB Lamonte Ulmer s'est blessé à la main

Un coup dur de plus pour l'Orléans Loiret Basket. Après Marcus Paige et Kyvon Davenport, les Loirétains vont devoir se passer des services de Lamonte Ulmer. L'ailier américain s'est blessé à un tendon de la main pendant la rencontre de l'OLB face à la JDA Dijon samedi. L'entraîneur orléanais Germain Castano l'a révélé ce lundi dans 100% OLB sur France Bleu Orléans.

"Il y a une possibilité pour que Lamonte Ulmer soit absent plusieurs semaines, on attend encore le diagnostic", a expliqué l'ancien meneur. De quoi ajouter de la difficulté à une équipe 14ème de Betclic Elite qui se déplace à Nanterre, 6ème du classement et candidat déclaré aux play-offs. "Si on y va diminué comme ça, ça va être très difficile pour nous. Mais ça le sera quoi qu'il arrive. Donc on va y aller avec des idées", a complété Germain Castano.

"On va se reposer pendant la trêve et revenir un peu plus fort", a-t-il conclu. Il reste deux rencontres avant cette pause : la 20e journée de Betclic Elite sur le parquet de Nanterre, ce samedi 12 février, puis la réception de l'Elan béarnais, en huitièmes de finale de coupe de France, le 16 février au Palais des Sports d'Orléans.