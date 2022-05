Betclic Elite : l'OLB dans un match "à la vie à la mort" pour le maintien à Gravelines-Dunkerque

C'est le match de la dernière chance pour Orléans Loiret Basket. 17ème et relégable depuis la défaite face à Châlons-Reims, l'OLB va jouer sa survie au plus haut niveau du basket français ce mardi sur le parquet de Gravelines-Dunkerque (20h30), lors de la 34ème et dernière journée de Betclic Elite. La victoire est impérative, mais il faudra aussi que toutes les planètes soient alignées pour que les Loirétains valident leur maintien. Il ne serait acquis qu'en cas de succès dans le Nord, cumulé à une défaite de Fos-sur-Mer ou du Paris Basket.

Fos au Portel, Paris à Boulogne-Levallois

"C'est la dernière opportunité. C'est un moment important pour le club, individuellement pour chaque joueur, pour nous les coachs. Ce qui m'énerve, c'est que ça ne dépend pas que de nous. Il faut déjà qu'on fasse une première partie de travail', explique l'entraîneur orléanais Germain Castano. Si ses joueurs l'emportent et que les Fosséens s'inclinent au Portel, qui s'est maintenu à Bourg-en-Bresse la semaine dernière, l'OLB comptera une victoire de plus que son concurrent direct et restera une année de plus dans l'élite.

En revanche, si Fos s'impose, il faut alors espérer que Paris s'incline sur le parquet de Boulogne-Levallois, le troisième du classement. Les trois équipes seraient alors à égalité parfaite au classement avec 12 victoires. A ce petit jeu là, les Franciliens seraient relégués.

Le Portel va vouloir fêter sa belle saison, je les vois mal abandonner devant leur public - Jérémy Nzeulie

Une défaite parisienne à Boulogne-Levallois, c'est ce qui semble le plus logique, même si Jérémy Nzeulie attend aussi beaucoup du Portel : "c'est une équipe que je vois mal abandonner devant son public, dernier match de la saison, dans le Nord, ils aiment fêter, donc je pense qu'ils vont vouloir fêter leur belle saison tous ensemble ! C'est deux matchs difficiles, on a besoin d'un coup du destin, mais ce qui est bien c'est qu'on a droit à deux occasions de pouvoir se maintenir. Mais ça commence par une victoire de notre côté."

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

"Perdre n'est pas une option", selon Jérémy Nzeulie

Germain Castano estime que la rencontre à Gravelines-Dunkerque va se jouer "à l'envie". "Sur les 10 premières minutes, on doit montrer à tout le monde qu'on est venus chercher notre maintien. Il faut que les attitudes aillent avec. J'ai réussi à trouver un point positif de notre première mi-temps face à Châlons : c'est exactement ce qu'il ne faut pas refaire", complète l'entraîneur orléanais.

Jérémy Nzeulie est lui déjà en mode guerrier. "C'est à la vie à la mort, on n'a pas le choix, il faut gagner. Perdre n'est pas une option. C'est à partir du moment où on accepte de perdre, que l'option de perdre se crée", philosophe l'ailier orléanais.

Gravelines-Dunkerque - OLB en direct et en intégralité sur France Bleu Orléans

Gravelines-Dunkerque - Orléans Loiret Basket, c'est à vivre ce mardi dès 20h en direct et en intégralité sur France Bleu Orléans. Coup d'envoi à 20h30.