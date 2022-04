Betclic Elite : l'OLB désarmé face à l'ASVEL (73-87)

En temps normal et avec toutes les forces orléanaises en présence, affronter l'ASVEL, troisième de Betclic Elite c'est déjà très compliqué. Sans Youssou Ndoye, meilleur marqueur de l'OLB et meilleur rebondeur du championnat, blessé à la main, la mission devenait encore plus périlleuse, si ce n'est impossible. Pas de surprise, l'Orléans Loiret Basket a été surclassé ce samedi au palais des Sports par l'ASVEL (73-87), pour la 27ème journée de Betclic Elite. Au classement, les Orléanais, qui ont deux matchs de retard (face à Bourg-en-Bresse et Strasbourg), restent aux portes de la zone de relégation, à la faveur des défaites de ses concurrents directs, Fos sur Mer et Chalon-Reims.

Le match

Les Orléanais ont pourtant parfaitement entamé la rencontre, au contact de Villeurbanne, agressifs défensivement et efficaces offensivement, à l'image de Lamonte Ulmer et Nobel Boungou-Colo. L'OLB menait même 17-15 à la fin du premier quart temps. Sauf que dans le deuxième, la machine s'est totalement grippée et l'ASVEL a déroulé. L'entrée de Youssoupha Fall (10 points trois rebonds dans le deuxième quart temps) a permis aux Rhodaniens de passer devant mais surtout d'infliger à Orléans un terrible 20-0.

Malgré une deuxième mi-temps orléanaise au niveau, avec des leaders au rendez-vous, Lamonte Ulmer (19 points, six rebonds), Nobel Boungou-Colo (22 points, cinq rebonds) et Chris Warren (13 points, cinq passes décisives, trois rebonds), l'OLB n'a pas réussi à revenir, face à une équipe d'Euroligue et ses rotations de haut niveau. A noter aussi la bonne prestation de Junior Mbida, qui a joué plus de 27 minutes en l'absence de Youssou Ndoye et qui termine à 12 points trois rebonds, avec un vrai impact et un rôle déterminant dans la raquette.

Le joueur : Victor Wembanyama

C'était la sensation de la rencontre et Victor Wembanyama n'a pas fait défaut à son excellente réputation. Attendu comme le futur de l'équipe de France et de la NBA, l'intérieur de 18 ans, auteur de 17 points (meilleur scoreur de l'ASVEL), cinq rebonds et quatre contres, a fait parler toute sa classe naturelle et sa facilité devant un palais des Sports impressionné. Dans la raquette ou à longue distance, il a permis à son équipe de prendre le large et de maintenir son avance au score.

L'info du jour : Emanuel Terry nouveau pigiste médical

Pour remplacer Youssou Ndoye, dont la durée d'indisponibilité n'est pas encore connue, l'OLB a choisi Emmanuel Terry. Le pivot américain était au palais des Sports ce samedi, et il devrait être qualifié pour le déplacement à Cholet, ce mardi. L'Américain de 25 ans évoluait cette saison en G-League (ligue secondaire américaine) sous les couleurs des Stockton Kings (14,2 points, 8,6 rebonds de moyenne par match) après une pige aux Phoenix Suns en NBA (trois matchs). Il a connu l'Europe lors de la saison 2020-2021 avec l'Etoile Rouge de Belgrade.

Les réactions

Germain Castano, entraîneur de l'OLB

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Lamonte Ulmer, ailier de l'OLB

"On va se battre lors des huit prochains matchs pour rester en Betclic Elite. Sur les deux derniers, nos adversaires étaient plus forts, mais on a bien joué et on doit s'appuyer là dessus pour gagner lors de nos prochaines échéances"