Betclic Elite : l'OLB diminué avant son déplacement à Pau

L'OLB prend la direction des Pyrénées pour affronter l'Elan béarnais ce samedi. Mais à Pau, Germain Castano, l'entraîneur orléanais, devra composer avec les absences de Marcus Paige, blessé à l'épaule pour au moins six semaines et de DJ Strawberry, toujours aux Etats-Unis pour raisons personnelles.

Aves les absences de Marcus Paige et DJ Stawberry, les jeunes Kyliann Rotardier et Noah Bolanga devraient avoir du temps de jeu à Pau.

L'OLB ne se déplace pas à Pau dans les meilleures conditions ce samedi, à l'occasion de la 16ème journée de Betclic Elite. Pour son premier match en 2022, le club orléanais est confronté à des absences de poids dans le secteur extérieur. Et ça devrait durer. Ce vendredi, Germain Castano a annoncé l'indisponibilité longue durée de Marcus Paige. Le meneur/arrière américain s'est démis l'épaule gauche à l'entraînement mercredi. Il devrait être éloigné des parquets pendant au moins six semaines.

Au moins un remplaçant espéré

Une indisponibilité qui pourrait même se prolonger jusqu'à la fin de la saison s'il doit être opéré. Le joueur de 28 ans doit passer des examens ce vendredi pour déterminer la gravité de sa blessure. "On ne sait pas combien de temps ça va durer, on sait juste qu'on est dans la merde, parce que ça fait une deuxième absence sur le même poste d'arrière", explique Germain Castano. Parce que de son côté, DJ Strawberry est toujours aux Etats-Unis, retenu outre-Atlantique pour raisons personnelles. Et à en croire l'entraîneur de l'OLB, l'Américain de 36 ans ne devrait pas faire son retour dans le Loiret : "il y a 80% de chance qu'il ne revienne pas. Il y a des priorités dans la vie et c'est tout à fait normal".

Face à ces deux absences, l'OLB se met donc à la recherche d'un remplaçant. "On ne sait pas encore si on remplace les deux par un seul joueur, ou si on remplace les deux... Mais vous n'imaginez pas la pauvreté du marché en ce moment. Nous on veut un gros joueur, sauf qu'un gros joueur, y'a pas." Ajoutez à cela, "les genoux de Chris Warren qui sifflent", dixit l'entraîneur orléanais et cette rencontre à Pau devient encore plus délicate, face à un prétendant au top 4 en fin de saison. Ce samedi soir, le capitaine Malela Mutuale devrait donc avoir beaucoup de temps de jeu. Les jeunes Kylian Rottardier et Noah Bolanga devraient également avoir l'occasion de se montrer.

Retrouvailles avec trois anciens orléanais désormais à l'Elan béarnais

De son côté, Kévin Dinal a seulement repris l'entraînement ce vendredi après avoir contracté le Covid. "Il avait des examens à faire au niveau cardiaque et un traitement à prendre, parce qu'il a eu des vrais symptômes", explique Germain Castano.

"On ne va pas en martyr à Pau, mais on n'y va pas dans les meilleures conditions", prévient Germain Castano, qui s'attend à un match très difficile dans le Béarn. "On va y aller sans pression et vu notre situation, si on gagne là bas, c'est un véritable exploit", ajoute le coach orléanais. "Il va falloir contenir leurs talents offensifs, qui sont nombreux. Parce que s'ils prennent feu, ça peut être une très longue soirée pour nous", confie de son côté Malela Mutuale.

Sur le terrain pendant 40 minutes, y'aura plus d'amis ! - Maleta Mutuale

De quoi presque éclipser les retrouvailles entre l'OLB et trois de ses anciens joueurs : Giovane Oniangue, Landing Sané et Brandon Jefferson. "Je suis très content de les revoir, très excité de jouer contre eux, Giovane et Landing je les connais depuis au moins 15 ans. BJ on avait tissé des liens très fort ici. Mais sur le terrain pendant 40 minutes, y'aura plus d'amis", lance Malela Mutuale. Quand à Germain Castano, il dit ne pas avoir prévu de plan particulier pour contrer ses anciens protégés : "Brandon Jefferson on va l'empêcher de shooter, mais il va quand même le faire, il en tente au moins 10 par match, contre nous faudra essayer qu'il n'en mette pas 7 ou 8..."

Elan Béarnais-OLB, ce sera à vivre en direct et en intégralité sur France Bleu Orléans ce samedi 15 janvier dès 20h, avec les commentaires depuis le Palais des sports de Pau de Nicolas Prieto et Julien Frenoy.