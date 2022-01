Betclic Elite : l'OLB y a cru mais s'incline face à Monaco (61-74)

plus indécise que prévue. Face à un Monaco bis, l'Orléans Loiret Basket s'est incliné (61-74) ce samedi au Palais des Sports, lors de la 17ème journée de Betclic Elite. Mais l'OLB est revenu de l'enfer. Menés de 18 points à cinq minutes de la mi-temps et alors que rien ne leur réussissait, les Orléanais sont revenus à deux points de Monaco sur un trois points au buzzer de Chris Warren. Tout un symbole, parce que le meneur américain ratait tout ce qu'il entreprenait en première mi-temps (2/9).

De quoi permettre aux joueurs de Germain Castano d'y croire pendant une partie du troisième quart-temps, de mener même d'un point, avant de voir finalement l'écart se stabiliser à "+ 5" pour des Monégasques. La Roca Team s'est ensuite envolée, à la faveur d'un manque de réussite offensive, notamment à trois points, mais surtout à une fraîcheur physique grâce à son banc XXL.

"C'est ce qui a fait la différence, eux ils n'avaient pas besoin de réflechir, ils faisaient les efforts, devant derrière, alors que nous on devait quand même se préserver", affirmait à la fin de la rencontre Jean-Philippe Dally.

Davenport s'est blessé

On notera les bonnes prestations de Malela Mutuale (15 points), le plus remuant offensivement et du pivot Youssou Ndoye (14 points, 9 rebonds, 3 contre). En revanche Kyvon Davenport, auteur d'une bon début de match, s'est blessé et n'a joué que sept minutes.

Quatrième défaite de suite pour l'Orléans Loiret Basket qui se déplacera au Mans samedi prochain.

