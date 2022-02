Betclic Elite : un troisième quart temps cauchemardesque condamne l'OLB face à Dijon (66-77)

L'Orléans Loiret Basket s'est nettement incliné ce samedi au palais des Sports face à la JDA Dijon pour la 19ème journée de Betclic Elite. Les hommes de Germain Castano ont sombré dans le troisième quart temps et ont subi la loi du meneur et capitaine dijonnais David Holston, auteur de 23 points.

Pas de deuxième victoire en trois jours pour l'Orléans Loiret Basket. Les Loirétains se sont inclinés ce samedi 5 février au Palais des Sports face à la JDA Dijon (66-77), pour la 19ème journée de Betclic Elite. Après un bon début de match, les Orléanais ont finalement été surclassés. Même si l'OLB est revenu à un point à deux minutes de la fin, les Bourguignons ne leur ont laissé aucun espoir. L'équipe de Germain Castano reste 14ème au classement, sans marge de manœuvre sur ses concurrents directs au maintien.

Le match

Tout avait bien commencé pour l'Orléans Loiret Basket, un premier quart temps sérieux, un deuxième plus accroché, où Youssou Ndoye et ses coéquipiers ont tout de même réussi à regagner les vestiaires avec une avance d'un point. Grâce notamment à un Chris Warren retrouvé et de nouveau performant à trois points. Le troisième quart temps est parti sur les mêmes bases, l'OLB a compté une avance de quatre points, mais a finalement sombré. Muets pendant de longues minutes, les Orléanais se sont fait punir. La JDA est passée devant et a réussi à conserver son avance sans trembler. Même dans le dernier quart temps où l'OLB est revenu se blottir à un point de son adversaire du soir. La défense des Dijonnais et leur réussite à trois points, en particulier celle de David Holston, a fait toute la différence.

Le joueur : David Holston

Le meneur et capitaine de la JDA Dijon, auteur de 23 points, a été le facteur X de cette rencontre, en particulier en deuxième mi-temps. Adroit à trois points, il a délivré cinq passes décisives et a parfaitement trouvé ses partenaires, Rashard Kelly (12 points) et Chase Simon (18 points) notamment. De quoi permettre à la JDA de s'envoler dans un troisième quart temps où l'OLB a sombré. C'est lui aussi qui a réussi un shoot longue distance alors que l'OLB était revenu à un point des Bourguignons, à deux minutes de la fin de la rencontre. Même sanction à trente secondes du buzzer, à +6 en faveur des Bourguignons, histoire d'anéantir les derniers espoirs orléanais.

A noter, le retour en grande forme de Chris Warren, auteur de 23 points et d'un 5/8 à trois points.

Le chiffre : 5

Cinq, c'est le nombre de minutes où l'OLB a été aux abonnés absents durant le troisième quart temps. Les hommes de Germain Castano n'ont pas marqué le moindre point pendant cette période. A contrario ils ont subi la loi de David Holston et des extérieurs dijonnais, qui en ont profité pour prendre les commandes du match et s'octroyer une avance de neuf points.

Les réactions

