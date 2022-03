Betclic Elite : l'Orléans Loiret Basket attaque sa mission maintien face à Fos-sur-Mer

Après deux semaines de trêve, l'OLB retrouve le Palais des Sports et la Betclic Elite ce samedi. Avec deux recrues et le retour de Marcus Paige, les Orléanais abordent la réception de Fos-sur-Mer, la lanterne rouge, avec ambition et détermination dans un face à face déjà important pour le maintien.

Après un début 2022 catastrophique (cinq défaites en six matchs, une élimination en coupe de France et une seizième place au classement), la faute à une cascade de blessés, l'Orléans Loiret Basket joue sa survie en championnat. La mission maintien démarre ce samedi 5 mars au Palais des Sports face à la lanterne rouge, Fos-sur-Mer,à l'occasion de la 21e journée de Betclic Elite. Un match qui sera aussi le premier sous la présidence d'Olivier Rouet, qui a dévoilé sa feuille de route sur France Bleu Orléans, ce vendredi.

"La mission, c'est 14 matchs, mais il ne faut pas en laisser beaucoup à domicile. Les fois où on était pas au complet, je vous disait que si on avait pas le résultat il fallait au moins la manière, aujourd'hui le résultat compte plus que d'habitude", explique l'entraîneur orléanais Germain Castano. Face aux Provençaux, l'OLB pourra s'appuyer sur un groupe un peu plus étoffé qu'avant la trêve.

Un manque de rythme à craindre ?

L'arrière Marcus Paige fait son retour après sa blessure à l'épaule. En revanche, Kyvon Davenport "a 90% de chance de ne pas jouer" selon son coach et Lamonte Ulmer sera absent encore au moins deux semaines. Des absences qui pèsent un peu moins lourds parce qu'elles sont notamment palliées par les arrivées de deux recrues juste avant la trêve : le pivot Junior Mbida et l'ailier Nobel Boungou-Colo. "Lamonte et Kyvon vont nous manquer mais on a de quoi faire maintenant", confirme Germain Castano.

Seule crainte pour l'entraîneur de l'OLB : le manque de rythme de son équipe. La semaine d'entraînement a été réduite à trois jours avec le retour de sélection de plusieurs cadres (Youssou Ndoye avec le Sénégal, Junior Mbida et Jérémy Nzeulie avec le Cameroun et Malela Mutuale avec la RDC). "On a bien travaillé, trois séances seulement, mais collectivement on a quand même avancé. Le seul bémol c'est de ne pas avoir réussi à jouer un match amical, parce que le rythme d'un match pourra nous manquer, même si on a essayé de compenser ça à l'entraînement", rassure Germain Castano.

Une minute de silence en soutien au peuple ukrainien

Fos-sur-Mer, dernier de Betclic Elite, ne compte qu'une victoire de moins que l'OLB (six succès, 14 défaites) et s'est notamment imposé avant la trêve face à l'Elan béarnais (72-70) et en Coupe de France contre Boulazac (Pro B). Les Byers viennent également de recruter deux joueurs, anciens Manceaux : Egidijus Mockevicius (pivot lituanien) et Deishuan Booker (meneur américain).

Orléans Loiret Basket - Fos-sur-Mer, c'est ce samedi à 20h au Palais des Sports d'Orléans, sans masque. Une minute de silence sera également observée avant la rencontre en soutien au peuple ukrainien.

