Betclic Elite : l'Orléans Loiret Basket au bord du précipice sur le Rocher à Monaco

"Je n'ai jamais connu ça en France, on ne sait même pas qui va jouer ! On sait juste que ça va être une grosse armada, on va plus s'occuper de nous que de notre adversaire. Tu sens bien que tu vas affronter un gros gros gros morceau", tonne d'entrée Germain Castano, l'entraîneur de l'Orléans Loiret Basket avant le déplacement de son équipe à Monaco, deuxième de Betclic Elite, pour la 26ème journée de championnat. Les joueurs de la Principauté viennent surtout de se qualifier pour les phases finales d'Euroligue, une première pour un club du championnat français depuis l'ASVEL en 2001.

Bref, dire que l'OLB n'est pas favori et a plus de chances de prendre une valise que de s'imposer sur le rocher relève presque de la lapalissade. "On ne va pas à Monaco en martyr ou pour se faire fesser, on y va pour faire un vrai match et voir si on est toujours là au début du quatrième quart temps, mais s'ils jouent à leur vrai niveau on ne va pas gagner, il faut être honnête" lance le coach orléanais.

Les chances de victoire des Loirétains reposent donc en grande partie sur une éventuelle décontraction des Monégasques après leur qualification historique. A l'image de leur défaite en demi-finale de coupe de France face à Strasbourg (86-73 après prolongation). "On va essayer de s'appuyer là-dessus effectivement, donc il va falloir être très bon".

Davenport et Cingala-Mata forfaits

Les considérations orléanaises, elles, sont uniquement centrées sur le championnat de Betclic Elite et la quête du maintien. L'OLB, 16ème, n'a qu'une seule victoire d'avance sur la zone rouge (Chalon-Reims et Fos-sur-Mer), après une large défaite mardi à Limoges (83-63) et avant d'affronter l'armada monégasque puis l'ASVEL samedi au palais des Sports. Pour rester dans l'élite et faire un coup à Monaco, Germain Castano a demandé à ses troupes d'être "trois fois plus agressif défensivement que face à Limoges, rentrer plus de tirs" mais aussi que les leaders de l'équipe à l'image de Youssou N'Doye ou Chris Warren "soient là" après leurs performances en dents de scie ces dernières semaines.

Deux absences à signaler dans les rangs orléanais, avec les forfaits pour blessure des deux ailiers forts Kyvon Davenport et Bruno Cingala-Mata. Junior Mbida devrait donc dépanner à Monaco dans un poste quatre qu'il a beaucoup occupé à Chalon-Reims avant son retour à Orléans.

ASM - OLB en direct et en intégralité sur France Bleu Orléans

AS Monaco - Orléans Loiret Basket, c'est à vivre en direct et en intégralité dès 18h30 depuis la salle Gaston Médecin sur France Bleu Orléans. Coup d'envoi à 19h.