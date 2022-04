Betclic Elite : L'Orléans Loiret Basket doit faire sans son meilleur joueur face à l'ASVEL

L'Orléans Loiret Basket affronte l'une des plus grosses écuries du championnat de Betclic Elite ce samedi 9 avril 2022. C'est l'ASVEL, actuel 3e, qui se déplace dans le Loiret avec l'ambition d'aller chercher la première place du classement à la fin de la saison mi-mai. Mais face à eux, les Orléanais et le Palais des Sports d'Orléans, comble, vont tout faire pour créer l'exploit.

Junior Mbida en poste 5

Germain Castano, l'entraîneur orléanais doit faire sans son meilleur marqueur et rebondeur Youssou Ndoye, blessé à la main gauche. Le Sénégalais s'est fracturé le 4e métatarse de la main gauche lors de la défaite à Monaco. Il est à l'arrêt pour trois semaines minimum. Pour le remplacer sur le parquet ce samedi 9 avril, Junior Mbida prend le relai.

Le pivot de 32 ans sera épaulé de Bruno Cingala-Mata au poste 5 © Radio France - Julien Frenoy

Le joueur de 32 ans est moins haut en taille que Youssou Ndoye, 2,06m contre 2,13m. Mais le pivot compte bien combler ce déficit et ne se pose pas de questions pour cette affiche. "Je ne me dis pas qu'il faut que je marque 20 points, que je fasse 15 rebonds pour que l'on gagne ce match là, non. Je suis un joueur différent de Youssou donc il faut que j'apporte ce que je sais faire et que je sois irréprochable." Et voici ce que le joueur pense pouvoir apporter. "Je peux jouer sur ma défense, ma communication. En attaque, mes petits shoots et mon agressivité."

Ndoye remplacé

Dans les rangs de Villeurbanne, il y a de grands joueurs avec notamment Youssoupha Fall qui mesure 2,21m. Le public Orléanais aura également l'occasion de découvrir le prodige de Villeurbanne Victor Wembanyama. L'ailier-fort de 18 ans mesure 2,19m et réalise une saison remarquable. En l'absence de Ndoye, Mbida est le poste 5. Il est suppléé par Bruno Cingala-Mata. Le club cherche un remplaçant en urgence et semble l'avoir trouvé. Son nom sera connu très prochainement. Le joueur devrait être du déplacement à Cholet mardi prochain.

La rencontre entre l'Orléans Loiret Basket et l'ASVEL se joue ce samedi 9 avril 2022 à 15h15 au Palais des Sports d'Orléans.