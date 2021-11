Betclic Elite : l'Orléans Loiret Basket renoue avec la victoire face à Nanterre

L’Orléans Loiret Basket retrouve le sourire ! L'OLB affrontait Nanterre au Palais des sports d'Orléans pour la 7ème journée de Betclic Elite et les Orléanais se sont imposés 95 à 81. Avec une égalité (79-79) à la fin du temps réglementaire, les deux équipes ont joué des prolongations.

Une victoire à domicile, la deuxième depuis le début de la saison, qui redonne le sourire après quatre défaites consécutives à l'extérieur pour l'OLB. Ce succès fait aussi remonter Orléans d'une petite place dans le classement, qui est 17e, avant d'affronter Roanne, dimanche prochain.

Ce samedi soir, c'était le grand retour sur le parquet de LaMonte Ulmer, ailier américain, blessé depuis le début de saison. Il n'a pu jouer que 20 minutes, mais a signé une belle performance avec notamment 6 points inscrits.

C'était le grand retour de l'ailier américain LaMonte Ulmer sur les parquets, après sa blessure à la cuisse qui l'a laissé sur le banc depuis le début de saison. © Radio France - Cécile Da Costa

Le joueur top : Youssou Ndoye

Le pivot de l'OLB, encore une fois, était monstrueux. Il repart avec 26 points au compteur. A lui tout seul, il inscrit 15 points en une mi-temps, et s'impose comme le meilleur scoreur de ce début de match. Ajoutez à cela son efficacité sous la raquette avec 8 rebonds et son habilité à provoquer la faute chez l'adversaire (10 fautes provoquées), et le "big guy" orléanais a été plus qu'efficace ce soir, devant un public chaud bouillant.

Le joueur flop : Malela Mutuale

Dans le 5 majeur, le meneur et capitaine de l'OLB n'étais pas vraiment en forme ce soir. Malgré ses quatre tentatives de tirs à trois points, il signe un score nul pour cette rencontre en 22 minutes de jeu, et une balle perdue. Une difficulté côté offensif, compensée par sa présence en défense. Il est un peu plus efficace notamment sous le panier, avec 3 rebonds.

La statistique : 27

Chris Warren, le meneur américain (et ancien Nanterrien) arrivé cette saison, a encore prouvé ses capacités de tir. Avec 27 points inscrits il est le meilleur scoreur de cette rencontre. Et comme à son habitude c'est derrière la ligne des trois points qu'il excelle : avec 86% de réussite.

L'info en plus : Le retour de Luke Fisher

Le pivot de Nanterre, Luke Fisher, faisait son retour sur le parquet du Palais des sports d'Orléans, cette fois sous les couleurs du club des Hauts-de-Seine. L'américain avait été l'un des grands atouts de l'OLB (avec ses 2m11) au cours de la précédente saison. Il inscrit 2 points et 3 rebonds pour Nanterre.