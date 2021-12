Betclic Elite : grosse victoire à domicile de l'Orléans Loiret Basket face au Mans

L'Orléans Loiret Basket réalise le gros coup de la 10e journée de Betclic Elite ! Les Orléanais recevaient Le Mans ce dimanche après-midi au Palais des sports d'Orléans à l'occasion de la 10e journée et ils se sont imposés 98-89 au terme d'un match serré jusqu'au bout. Ils sont donc 13e au classement avant la réception de Limoges la semaine prochaine.

La rencontre : Le casse de l'OLB

Les Orléanais rentrent timidement dans la rencontre, pointant à 9 longueurs des Manceaux au bout de 5 min de jeu (2-11). Mais les hommes de Germain Castano reprennent les choses en mains et terminent le premier quart avec 2 points d'avance. Ils enfoncent même le clou dans le deuxième quart temps en menant jusqu'à 11 points (35-24) et rentrent aux vestiaires devant au score, 40-31, grâce à un dernier trois points du meneur Chris Warren. Ce dernier inscrit 19 points en seulement 17 minutes de jeu. En deuxième mi-temps, l'OLB contrôle le troisième quart, menant jusqu'à 19 points d'avance (66-47) et serre un peu plus les fesses en fin de quatrième quart quand le MSB revient à seulement 7 longueurs (87-80) à 1 min 42 de la fin du match puis à 3 unités (88-85) à 55 secondes du terme. Les Orléanais s'imposent finalement 98-89 dans une fin de match irrespirable.

L'homme en forme : Chris Warren et ses 19 points en une mi-temps

Auteur de 19 points en une seule mi-temps, avec 3 tirs à 3 points primés, 4 lancer-francs rentrés et 6 tirs à deux points en l'espace de 17 min de jeu, le meneur de jeu américain a démontré toute l'étendue de son talent face à une équipe du Mans qui était difficile à manier. Le meneur orléanais termine la rencontre avec un impressionnant total de 33 points, 11 passes décisives et 41 d'éval en 36 minutes de jeu.

Le retour de : Darius Johnson-Odom

L'arrière américain, aujourd'hui au MSB, était dans le 5 majeur pour débuter mais il a été un peu dans le dur pour ce retour au Palais des sports. Auteur de 6 points en 23 minutes de jeu. Il aurait peut-être dû signer à l'OLB pour se mêler à la fête de ce dimanche après-midi.

La statistique : 100

En plus de son match de titan, Chris Warren a réussi tous ses tirs à 3 points, ce qui lui fait une stat de 100% au tir derrière la ligne des trois points. Quand on vous dit qu'ils ne sont pas humains Warren et Ndoye.

L'indiscretion : DJ Strawberry signe et arrive ce lundi à l'OLB

Le coach de l'OLB Germain Castano a annoncé que l'arrière américain DJ Strawberry signe au club et arrivera ce lundi pour renforcer l'équipe. L'américain a déjà joué à l'OLB en 2019-2020.