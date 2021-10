Betclic Elite : l'Orléans Loiret Basket reçoit Cholet pour son premier match à domicile de la saison

Jean-Philippe Dally, à gauche, basketteur orléanais jouera son premier match à domicile sous les couleurs de l'OLB. Le pivot Kévin Dinal, à droite, est forfait pour au moins six semaines

Premier match à domicile ce samedi soir pour les joueurs de l'Orléans Loiret Basket. Ils affrontent Cholet, sur le parquet du Palais des sports, dès 20 heures, pour cette troisième journée de Betclic Elite, le championnat de France de première division de basket.

Après leur défaite face au Portel, la semaine dernière, les joueurs orléanais veulent aller chercher la victoire, devants leurs supporters. Ce ne sera pas facile contre l'équipe de Cholet, qui a été remaniée, et qui s'est imposée de justesse contre Strasbourg la semaine dernière, mais qui s'est inclinée face à Pau là aussi sur le gong, quelques jours plus tard.

Match sans Kévin Dinal

Ce sera une première au Palais pour la nouvelle recrue, l'ailier Jean-Philippe Dally, lui qui est né à Orléans, qui connaît par cœur la ville mais qui n'a jamais joué sous les couleurs de l'OLB. "C'est excitant, c'est une réelle envie d'avoir la victoire et surtout de tout donner pour que l'équipe puisse jouer du mieux possible", explique-t-il. "Et puis ce sera devant nos spectateurs donc il faut vraiment donner la meilleure image de nous pour avoir cette communion dès le premier match."

L'équipe de Germain Castano, elle, devra faire sans son pivot Kévin Dinal, blessé à la cheville pour au moins six semaines. Pour le remplacer, l'OLB est à la recherche d'un pigiste médical. Bonne nouvelle, en revanche : Kyvon Davenport, ailier fort, revient en forme après son entorse, et sera bien là ce samedi soir.