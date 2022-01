Betclic Elite : l'Orléans Loiret Basket reçoit Monaco "sans pression"

Réception princière ce samedi 22 janvier au Palais des sports d'Orléans. L'OLB accueille pour la 17ème journée de Betclic Elite l'un des favoris du championnat : Monaco. La Roca Team et sa tripotée de stars, toujours engagée en Euroligue, va enchaîner son sixième match en moins de deux semaines. L'Orléans Loiret Basket, qui reste sur une défaite à Pau, a donc peut-être un coup à jouer. Ce match se situe entre un déplacement en Russie face au Zenit et la réception du Real Madrid pour les Monégasques.

"Voir s'il y a moyen de faire une petite surprise", selon Bruno Cingala-Mata

Mais côté orléanais, pas question de compter sur une contre-performance des joueurs de Sasa Obradovic. "Nous ce qu'on veut, c'est qu'ils viennent nous respecter. Sur les cinq derniers matchs de championnat, ils ont trois défaites et deux victoires. Et on va les forcer à nous respecter", affirme Germain Castano. D'ailleurs, l'entraîneur de l'OLB le clame, il n'y a "pas de pression" pour son équipe.

Même sentiment chez l'ailier fort-pivot Bruno Cingala-Mata : "_On va jouer le coup à fond, ça sert à rien de se dire 'c'est une grande équipe avec des grands joueurs'. Ils respirent comme nous, ils mangent comme nous. Les coachs vont bien préparer le match, on va suivre les consignes. On va s'adapter en match et essayer de rester dans le game le plus longtemps et à la fin, voire s'il y a moyen de faire une petite surprise._"

L'indisponibilité de Marcus Paige toujours pas connue

Mais au delà du match et de son résultat, Germain Castano a une mission ce samedi. Rendre une bien meilleure copie à domicile que lors du dernier match et la déroute contre Paris. "Ici dans ce Palais des sports, la dernière fois qu'on est venu montrer notre nez, c'était pas extraordinaire. On va essayer de montrer un autre visage et quel que soit l'adversaire. Au basket, il y a une chose qui s'appelle le résultat, mais il y a tout ce qui se passe pendant le match, dans les attitudes et les erreurs qu'on fait ou pas", explique le coach orléanais.

L'OLB devra à nouveau improviser au poste d'arrière, avec le départ officialisé de DJ Strawberry et l'absence pour blessure de Marcus Paige, dont on ne connaît pas encore la durée. L'Américain de 28 ans doit passer de nouveaux examens lundi. Quand le staff sera fixé, un ou deux joueurs pourront venir renforcer l'effectif. En attendant, Jérémy Nzeulie est arrivé ce vendredi comme partenaire d'entraînement.

La réception de Graveline-Dunkerque décalée

Par ailleurs, un changement dans la programmation des prochains matchs de l'OLB. La réception de Gravelines-Dunkerque aura finalement lieu le 2 février à 20h, pour profiter de la fin des jauges dans les salles fermées comme le Palais des sports. Le match, prévu le 9 janvier dernier, avait été reporté pour des cas de Covid-19 dans l'effectif nordiste.