Betclic Elite : l'Orléans Loiret Basket largement diminué à Nanterre

L'OLB se déplace à Nanterre largement diminué ce samedi. Deux titulaires, Lamonte Ulmer et Youssou Ndoye, se sont blessés et ne seront pas du voyage. De quoi rajouter de la difficulté à une rencontre déjà tout sauf évidente. Les Franciliens sont sixièmes de Betclic Elite et en pleine confiance.

L'Orléans Loiret Basket peut-il vraiment espérer quoi que ce soit ce samedi à Nanterre pour la 20ème journée de Betclic Elite ? Après la blessure le week-end dernier de l'ailier Lamonte Ulmer, qui s'est ajoutée à celles de Marcus Paige et Kayven Davenport en janvier, l'OLB ne pourra pas non plus compter, dans les Hauts-de-Seine, sur son meilleur joueur : Youssou N'Doye. Le pivot sénégalais, deuxième meilleur marqueur et meilleur rebondeur du championnat s'est blessé jeudi à l'entraînement.

"Ce n'est pas très grave, mais suffisamment pour rater les deux prochains matchs, on devrait pouvoir compter sur lui après la trêve, lorsque les matchs les plus importants seront là", a expliqué Germain Castano l'entraîneur orléanais. Pas de choc des titans donc entre les deux dominants pivots Youssou Ndoye et Chris Horton (15 points et 7 rebonds en 26 minutes de moyenne). Dans la raquette, les espoirs orléanais vont donc reposer sur trois JFL (Joueurs Formés Localement) qui évoluaient l'an dernier en Pro B : Bruno Cingala-Mata, Kévin Dinal (qui va joueur son dernier match de championnat avec l'Orléans Loiret Basket) et Jean-Philippe Dally.

Avant la trêve, qui arrivera à point nommé vu l'infirmerie bien remplie, il reste une journée de Betclic Elite à négocier, contre une équipe de Nanterre en grande forme : les hommes de Pascal Donnadieu viennent de gagner cinq de leurs six dernières rencontres, avec des succès contre Limoges, Monaco et l'Elan béarnais. Seule l'ASVEL a fait chuter les Franciliens en 2022.

Les décla' :

Germain Castano : "On va les jouer à 200%. 40 minutes, cinq garçons contre cinq garçons sur le terrain, il peut se passer plein de choses. Je serais un menteur d'essayer de vous faire croire que sur le papier, on sera plus solide que Nanterre. C'est faux. Bien sûr qu'on va être diminué, mais il faut y aller avec des idées et essayer des choses. On va se faire plaisir pendant 40 minutes, en plus du résultat, il n'y a pas que ça. Il y a des attitudes, des performances individuelles et de performance collective. Il y a des choses à apprendre pour la suite. Pour espérer quelque chose ? Il va falloir encaisser moins de 80 points et shooter à 60% de réussite."

Bruno Cingala-Mata, ailier-fort de l'OLB : "_J'aime ce genre de challenge, surtout défensivement. Je pense que j'ai montré de bonnes choses en championnat jusque là. J'aime bien être missionné sur le meilleur joueur d'en face (_Chris Horton, Ndlr) et à avoir pour mission de le limiter. Là, l'opportunité que je veux avoir surtout, c'est de l'impacter offensivement, pour qu'à la fin du match, il soit un peu plus KO et manque de lucidité".

Nanterre - OLB à vivre sur France Bleu Orléans

Nanterre-Orléans Loiret Basket, c'est à vivre en direct et en intégralité à 20h ce vendredi depuis le Palais des sports Maurice Thorez sur France Bleu Orléans et France Bleu.fr.