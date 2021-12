Betclic Elite : l'Orléans Loiret Basket a espéré avant de s'incliner sur le parquet de Bourg-en-Bresse

Dans le cadre de la 14e journée de Betclic Elite, l'Orléans Loiret Basket jouait son dernier match de l'année 2021 ce lundi 27 décembre 2021 à Bourg-en-Bresse dans l'Ain. Avant la rencontre, les Loirétains étaient 11e avec 6 victoires et 7 défaites. Leur adversaire n'avait qu'une victoire de retard. La victoire était donc impérative surtout qu'il fallait finir l'année sur une bonne note car le match précédent contre Paris était un naufrage collectif.

Une entame poussive

L'entame de match est poussive pour les orléanais avec un manque de précision face au panier. Les deux équipes se tiennent et aucune ne parvient à faire la différence en première période. Les deux équipes rentrent aux vestiaires avec un avantage de trois points pour Bourg-en-Bresse : 32-29. Preuve que les deux équipes n'arrivent pas à prendre le dessus, le plus gros avantage d'Orléans a été de quatre points.

Un peu d'espoir

L'OLB propose une fin de match pleine de rebondissements. Marcus Paige offre les prolongations à son équipe avec un shoot à trois points dans les ultimes secondes pour égaliser à 71 partout. Il faut donc les prolongations pour départager les deux formations. Comme durant une bonne partie du match, ce sont les locaux qui prennent l'avantage pour faire la course en tête. L'OLB ne marque que quatre points en 5 minutes. Défaite 84-75 de l'OLB. Après la rencontre, le coach orléanais a félicité le comportement de ses joueurs durant les 40 minutes du match et espère repartir de plus belle en 2022. Au classement, Orléans voir revenir Bourg-en-Bresse avec le même ratio de victoires.