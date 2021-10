Betclic Elite : l'Orléans Loiret Basket veut confirmer face à Fos-sur-Mer pour la 4e journée

Le match de la confirmation. Après sa victoire au Palais des sports d'Orléans face à Cholet la semaine dernière, 88-81, la première de la saison, l'Orléans Loiret Basket se déplace ce vendredi soir à Fos-sur-Mer, dans les Bouches-du-Rhône, pour le compte de la 4e journée de Betclic Elite.

Fos-sur-Mer attend sa première victoire

Le promu, vainqueur de la Pro B la saison dernière et de la Leaders cup de Pro B, attend toujours sa première victoire de la saison, après deux revers en championnat, une défaite à domicile de 30 points d'écart face à Chalons-Reims et une défaite de justesse, au buzzer à Gravelines-Dunkerque. "On aurait pu être favori si on avait été au complet", ajoute le coach orléanais Germain Castano au micro de France Bleu Orléans, "si on avait LaMonte Ulmer, si on avait Kévin Dinal (blessés tous les deux, ndlr), là, je me serais dit qu'on avait un bon coup à jouer". D'autant que Jérémy Nzeulie est toujours à l'isolement après son test positif au Covid la semaine dernière, l'OLB est donc toujours à sept joueurs pros à Fos-sur-Mer. "Avec sept joueurs, on peut faire un exploit, comme contre Cholet, mais en enchaîner, je ne sais pas si on est capable de le faire", complète Germain Castano. Après, le coach et son staff ne cherchent pas d'excuses et les Orléanais viennent dans les Bouches-du-Rhône pour faire un résultat, mais "Fos va nous attendre".

Une bonne sélection de shoot et éviter de perdre la balle

Pour contrecarrer les plans des Fosséens, qui espèrent enfin glaner leur premier succès, Germain Castano espère que ses joueurs feront attention "à la sélection de shoot et dans les ballons perdus", pour éviter de perdre autant de ballon que la semaine dernière (21 pertes de balles face à Cholet). Mais avec des joueurs comme Chris Warren et Youssou Ndoye en forme, meneur et pivot orléanais, 21 points inscrits chacun face à Cholet, on peut être rassuré et voir venir la vague jaune et noire tranquillement arriver.

Match en direct et en intégralité

La rencontre entre l'OLB et Fos-sur-Mer est à vivre en direct et en intégralité sur France Bleu Orléans dès 20h.