Betclic Elite : l'Orléans Loiret Basket veut regoûter à la victoire en championnat face à Nanterre

Il commence à y avoir urgence pour l'Orléans Loiret Basket. Après quatre défaites de suite en championnat, les Orléanais reçoivent Nanterre au Palais des sports d'Orléans ce samedi soir pour la 7e journée de Betclic Elite et doivent s'imposer pour s'extirper de la zone de relégation. Les hommes de Germain Castano sont pour le moment 18e et dernier de Betclic Elite, à égalité de points avec le Paris Basketball, alors que Nanterre occupe la 10e place avec trois victoires et trois défaites.

Un combat dans la raquette...

"Il y a du talent à tous les postes", juge Malela Mutualé, le meneur orléanais, "ça va être encore un combat très difficile donc à nous de répondre". Il suffit juste de se rappeler qu'en face, Nanterre a recruté l'ancien pivot orléanais, Luke Fischer, qui fait un très bon début de saison (10 points, 5,2 rebonds, 43% à 3 points et 13,5 d'évaluation). "On a joué avec lui toute la saison dernière donc on sait où il sera fort et où on pourra justement l'embêter mais il n'y a pas que lui en face", affirme Malela Mutualé. Le meneur s'attend d'ailleurs à ne recevoir aucun cadeau de la part du pivot de 2m11, "il ne faut pas y compter une seconde, justement quand on joue contre un ancien club on veut prouver qu'on a progressé, évolué et on veut faire une belle performance donc il ne faudra pas s'attendre à ce qu'il lève le pied".

"On connaît ses points fort mais on connaît aussi ses points faibles", sourit Germain Castano, le coach de l'OLB, "on va essayer d'appuyer là où il sait moins bien faire". Et de voir revenir Luke Fischer au Palais des sports lui fait énormément plaisir. "Moi j'ai beaucoup aimé cette équipe l'an dernier, il y avait des garçons charmants, notamment Luke, qui a adoré Orléans", affirme le coach orléanais qui estime qu'il a franchi un "petit" pallier en passant d'Orléans à Nanterre.

... et sur la ligne des trois points

S'il faudra se montrer le plus vigilant possible dans la peinture, pensons également à jeter un œil sur la ligne des trois points car Nanterre shoote beaucoup derrière la ligne, c'est la deuxième équipe avec le meilleur pourcentage de réussite et dans le nombre de tirs. "Il faudra, bien-sûr, défendre dans la raquette mais aussi sortir sur les tireurs à trois points parce que c'est vraiment un secteur important pour eux", pose Germain Castano. C'est ça qui fait leur force, c'est que les Nanterriens peuvent prendre l'ascendant au rebond mais aussi s'enflammer à trois points, "ça va être le défi de ce match", continue le coach. "C'est sûr qu'il ne faudrait pas qu'ils prennent feu parce qu'on sait qu'ils ont de très bons scoreurs sur les lignes arrières", complète Malela Mutualé.

On pourra compter en tout cas sur le retour de LaMonte Ulmer, l'ailier orléanais de feu, qui s'est blessé en début de saison. "Il pourra jouer une vingtaine de minutes mais pas plus", confirme Germain Castano, "mais il revient en pleine forme, on est content et on commence enfin à voir la lumière au fond du tunnel".