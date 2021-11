Betclic Elite : l'Orléans Loiret Basket veut s'imposer à Dijon pour un premier succès à l'extérieur

Enfin une première victoire à l'extérieur cette saison pour l'Orléans Loiret Basket ? Après leur défaite la semaine dernière à Roanne, les Orléanais se déplacent à nouveau ce samedi soir, cette fois-ci à Dijon pour la 9e journée de Betclic Elite. Pour le moment, les hommes de Germain Castano ne se sont pas encore imposés à l'extérieur de la saison, avec des revers au Portel, à Fos-sur-Mer, Strasbourg, Lyon et donc Roanne, et ce sera donc un sixième déplacement en neuf journées de championnat.

"On se tire une balle dans le pied"

On connaît les difficultés cette saison, entre le recrutement tardif, les blessures de joueurs importants et le recrutement de pigistes médicaux. Mais le plus problématique, c'est aussi le très faible ratio de matches disputés entre le domicile et l'extérieur, seulement trois rencontres disputées au Palais des sports (deux victoires). Le calendrier des événements organisés au Palais ne fait pas vraiment les affaires des Orléanais cette année. Entre l'Open de Tennis fin septembre, le Grand Prix de sabre la semaine dernière ou encore la semaine pour le handicap depuis le début de semaine, les basketteurs ont disputé la plupart de leurs matches à l'extérieur en ce début de saison. "Actuellement, on n'a pas le même visage à domicile et à l'extérieur. Chez nous, on est plutôt bien alors qu'à l'extérieur on n'est pas très bien", constate le coach orléanais Germain Castano. Alors certes, il y a eu les deux faux pas à Fos-sur-Mer et Roanne mais jouer les gros comme l'Asvel, Starsbourg et Dijon loin du Palais ne facilitent pas les choses pour ramener des victoires. "Sur neuf matches, jouer six fois à l'extérieur, on se tire une balle dans le pied et là, ce samedi, j'aurais préféré recevoir Dijon au Palais", parce que les Dijonnais ne sont pas sur une excellente dynamique.

Une équipe invaincue chez elle

Ce déplacement est en tout cas encore une fois périlleux, même si la JDA a changé de visage par rapport à l'an dernier, avec les départs notamment d'Alexandre Chassang, Axel Julien ou de l'entraîneur Laurent Leugname. "Ça reste une version intéressante", sourit le coach orléanais, "ils ont toujours leur magicien David Holson". D'autant que Dijon reste sur une grosse série à domicile puisque la JDA n'a pas encore perdu chez elle cette saison. "Ça va être dur là-bas et puis on a encore des mauvais souvenirs de la saison dernière où on avait pris deux corrections", pointe Germain Castano, "il va falloir quand-même se mettre à en gagner un ou deux, plus que ça même, à l'extérieur et là c'est Dijon, ce ne sera pas simple". Après, le Champagne Basket a failli créer l'exploit lors de la dernière rencontre de championnat au Palais des sports J.M. Geoffroy, comme quoi tout est possible, "si eux sont capable de faire ça, j'espère que nous aussi on est capable de le faire" affirme le coach.

Match en direct et en intégralité

SI la connexion le permet, cette fois-ci, la rencontre entre Dijon et l'OLB sera à vivre en direct et en intégralité sur France Bleu Orléans dès 20h avec Nicolas Priéto.