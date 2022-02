Betclic Elite : l'Orléans Loiret Basket vise le deux sur deux face à Dijon

L'Orléans Loiret Basket a relancé la machine mercredi, avec la manière en étouffant Gravelines-Dunkerque (91-77). Une victoire qui a permis aux Orléanais de prendre une grande bouffée d'air frais après avoir enchaîné cinq défaites de rang. L'OLB, 14ème, veut désormais confirmer cette très bonne prestation face aux Nordistes avec la réception de la JDA Dijon, 9ème, ce samedi au Palais des Sports, pour la 19ème journée de Betclic Elite.

"On a une erreur à ne pas commettre : se relâcher", indique Germain Castano, l'entraîneur orléanais. "Si on est un petit peu moins dur, on va avoir du mal face à Dijon, qui est une équipe bien équilibrée. Il y a des secteurs importants qu'il faudra arrêter, on ne pourra pas tout stopper, il y a quelques duels qui vont être très importants", précise l'ancien meneur.

Vers la semaine parfaite ?

Dijon, c'est une équipe assez difficile à analyser, sur courant alternatif, capable de bonnes choses comme en Ligue des Champions avec cette dernière victoire face aux Israéliens de l'Hapoël Holon (78-66), ou à Gravelines-Dunkerque (76-67) en Betclic Elite. Mais les Bourguignons peuvent aussi se montrer friables, en témoigne la lourde défaite concédée à domicile face à Bourg-en-Bresse (54-88).

En cas de succès face aux Dijonais, l'OLB enchaînerait une deuxième victoire en trois jours et réussira la semaine parfaite espérée par Germain Castano : "En gagner un c'était le minimum, pour se remettre bien dans les têtes, si on en fait deux, ça veut dire qu'on est reparti dans une spirale et une attitude avec beaucoup plus de confiance." Les Orléanais ne comptent qu'une victoire d'avance (sept victoires et 11 défaites en 18 journées) sur le 16ème et premier relégable, Cholet.

Orléans Loiret Basket - JDA Dijon, c'est ce samedi à 20h au Palais des Sports d'Orléans.