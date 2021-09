BetClic Elite : l'Orléans Loiret Basket vise le maintient en première division pour ce début de saison

Début de saison de BetClic Elite pour l'Orléans Loiret Basket, enfin au complet après le recrutement de son dernier meneur, arrière et ailier fort au mois de septembre. Le premier match se jouera ce vendredi soir à l'extérieur pour les orléanais, face au Portel. L'OLB avaient fait une très bonne saison en terminant huitième au classement, et en allant jusqu'aux quarts de final de playoffs.

Dans l'investissement il faut qu'on soit prêts, défensivement il faut qu'on soit prêts pour aller pousser l'adversaire et gagner les duels - Germain Castano, le coach de l'OLB

Pour cette saison 2021/2022, c'est un effectif presque entièrement nouveau qui arrive sur les parquets de BetClic Elite : huit nouveaux joueurs sur dix, et un pigiste médical pour remplacer l'américain LaMonte Ulmer, forfait pendant encore trois semaines. "Mon équipe je ne la connais pas encore, il faudra me donner quelques semaines pour bien la découvrir", explique le coach orléanais Germain Castano. Une équipe au complet tardivement qui "n'est pas prête tactiquement", selon l'entraîneur. "Ça arrive, mais dans l'investissement il faut qu'on soit prêts, défensivement il faut qu'on soit prêts pour aller pousser l'adversaire et gagner les duels."

Éviter la relégation

Pour ce qui est des ambitions de l'OLB cette saison, pour le moment, "l'objectif c'est de mettre au moins deux équipes derrière nous pour essayer d'assurer de rester dans cette division", estime Germain Castano, en précisant que "ce n'est pas un manque d'ambition". "Maintenant, j'espère qu'on aura d'autres ambitions, parce qu'on a fait une très belle saison l'an dernier. Après, il ne faudra pas comparer parce qu'on a une équipe très différente."

Malela Mutualé, meneur et nouveau capitaine de l'OLB, se veut plus optimiste. Il espère "aller voir le plus haut possible dans le classement". Pour les joueurs, qui apprennent encore à se connaître et à trouver leurs marques ensemble, ce premier match est important. "Certes c'est le premier match, mais un bon départ ou un mauvais départ ça peut avoir des répercussions sur toute la saison", poursuit le meneur, présent au club depuis 2018.

Malela Mutualé, au club depuis 2018, est le nouveau capitaine de l'Orléans Loiret Basket pour cette nouvelle saison de BetClic Elite. © Radio France - Cécile Da Costa

Un premier match test

Pour le meneur américain, Chris Warren, arrivé ce mois-ci à Orléans, ce premier match face au Portel sera "un bon test pour voir où en est l'équipe". "On apprend encore à se connaitre, mais je pense qu’on forme une bonne équipe, qu’on est motivés", détaille-t-il. "C’est difficile de mesurer notre niveau pendant la pré-saison, parce qu’il y a une grosse différence avec le championnat."

La dernière recrue, Kyvon Davenport, ailier fort, est à arrivé en début de semaine. À Cholet la saison dernière, il connaît déjà le championnat français. "J’ai déjà joué dans cette ligue l’an dernier, donc je connais le fonctionnement et je connais le niveau de cette compétition. Je sais comment il faut jouer pour gagner un match", assure-t-il, satisfait de ses premiers entrainements avec ses coéquipiers et son nouveau coach.

Kyvon Davenport, ailier fort américain, passé par Cholet la saison dernière, est la dernière recrue de l'OLB. Il est arrivé dimanche et jouera son premier match avec sa nouvelle équipe vendredi. © Radio France - Cécile Da Costa

L'Orléans Loiret Basket face au Portel, c'est un match à suivre dès 20 heures ce vendredi, en direct et en intégralité sur notre antenne..