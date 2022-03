Betclic Elite : l'OLB s'incline dans un match irrespirable face au Portel (71-76)

C'est une défaite qui fait mal. Face à un concurrent direct dans la lutte pour le maintien en Betclic Elite, Le Portel, l'Orléans Loiret Basket a chuté, ce vendredi au Palais des Sports (71-76), une semaine après leur défaite frustrante à Boulogne-Levallois. Mauvaise opération au classement, puisque les Pas de Calaisiens passent devant l'OLB, à la différence particulière, avec huit victoires et 15 défaites de chaque côté. Les hommes de Germain Castano sont en position de premier non-relégable, avec un succès de plus que Châlons-Reims, battu à Strasbourg, et Fos-sur-Mer, qui se déplace à Lyon-Villeurbanne ce dimanche. Les Orléanais devront "faire un coup" pour reprendre les mots de Malela Mutualé lors de leurs prochaines échéances, à Limoges ou Monaco.

Le match

Indécis et accroché. Voilà comment résumer cette rencontre entre l'OLB et Le Portel. Dès le début de la rencontre, dominée par les Orléanais, les joueurs d'Eric Girard ont réussi à revenir et à prendre le contrôle de la rencontre grâce à une redoutable adresse à trois points. Les Pas-de-Calaisiens ont même compté jusqu'à 11 points d'avance dans le deuxième quart temps. Avant qu'Orléans ne se réveille, soit bien plus agressif et empêche les extérieurs de shooter à longue distance. De quoi rallier les vestiaires avec un retard de seulement deux points.

Bis repetita en deuxième période. L'OLB mène, se fait punir à trois points puis resserre les boulons pour s'offrir un fin de match irrespirable. Et Le Portel est sorti gagnant à ce jeu du chat et de la souris, grâce aux 15 points de Kevin Davis notamment. Individuellement, aucun Orléanais n'a vraiment pris le dessus ce vendredi, le meilleur marqueur, Nobel Boungou-Colo, termine à 13 points.

Les réactions

