Betclic Elite (J21) : La Chorale s'incline face à Dijon au bout de la prolongations (96 - 100)

Il y a eu du spectacle ce samedi après-midi à la Halle Vacheresse et le public qui avait choisit de s'enfermer malgré un beau soleil ne l'a sans doute pas regretté. Au moins jusque dans les toutes dernières secondes de la prolongation.

La Chorale de Roanne s'est inclinée 96 - 100 face à la JDA Dijon alors que les Roannais menaient de onze points à un peu plus de deux minutes de la fin du match.

J'ai des joueurs qui perdent la tête - Jean-Denys Choulet

"On ne peut s'en prendre qu'à nous a expliqué Jean-Denys Choulet. On a le match en main. J'ai des joueurs qui perdent la tête. Je dirai que c'est un manque d'expérience et c'est dommage. On n'a pas été assez agressif défensivement et puis je viens de regarder la faute non sifflée sur Juvonte Redic c'est un scandale. Derrière on prend un panier à 3 points. Après qu'on ne se méprenne pas je ne dis pas qu'on perd là dessus".

La Chorale concède une 12e défaite cette saison et pointe à la 12e place du classement. Les Roannais se rendront à Monaco le 13 mars.