Betclic Elite : le calendrier du Sluc Nancy Basket pour la saison 2023-2024

Les abonnés et fans du Sluc Nancy Basket attendent à nouveau une salle de Gentilly pleine à craquer, dans cette véritable arène de Betclic Elite l'an dernier. Et ça commencera dès le 16 septembre prochain, date à laquelle débutera la nouvelle saison de première division lors de la réception du promu chalonnais, selon le calendrier de la LNB dévoilé ce lundi. Il s'agira de la deuxième pour les Cougars, maintenus dans les dernières journées l'année dernière. Et qui auront fort à faire puisqu'à cause d'une réforme du format, le championnat passera à 16 clubs l'an prochain : il y aura donc 3 descentes au lieu de 2.

Phase aller

Journée 1, le 16 septembre 2023 - Sluc - Châlon-sur-Saône

Journée 2, le 23 septembre 2023 - Roanne - Sluc

Journée 3, le 26 septembre 2023 - Sluc - Dijon

Journée 4, le 30 septembre 2023 - Cholet - Sluc

Journée 5, le 3 octobre 2023 - Sluc - Paris

Journée 6, le 7 octobre 2023 - Asvel - Sluc

Journée 7, le 14 octobre 2023 - Sluc - Boulogne-Levallois

Journée 8, le 21 octobre 2023 - Saint-Quentin - Sluc

Journée 9, le 28 octobre 2023 - Blois - Sluc

Journée 10, le 4 novembre 2023 - Sluc - Monaco

Journée 11, le 11 novembre 2023 - Le Mans - Sluc

Journée 12, le 18 novembre 2023 - Gravelines - Sluc

Journée 13, le 25 novembre 2023 - Sluc - Nanterre

Journée 14, le 2 décembre 2023 - Strasbourg - Sluc

Journée 15, le 9 décembre 2023 - Sluc - Limoges

Journée 16, le 16 décembre 2023 - Le Portel - Sluc

Journée 17, le 23 décembre 2023 - Sluc - Bourg-en-Bresse

Phase retour

Journée 18, le 28 décembre 2023 - Nanterre - Sluc

Journée 19, le 13 janvier 2024 - Sluc - Blois

Journée 20, le 20 janvier 2024 - Paris - Sluc

Journée 21, le 27 janvier 2024 - Sluc - Saint-Quentin

Journée 22, le 3 février 2024 - Dijon - Sluc

Journée 23, le 10 février 2024 - Sluc - Le Portel

Journée 24, le 2 mars 2024 - Boulogne-Levallois - Sluc

Journée 25, le 9 mars 2024 - Sluc - Strasbourg

Journée 26, le 23 mars 2024 - Châlon-sur-Saône - Sluc

Journée 27, le 30 mars 2024 - Sluc - Cholet

Journée 28, le 6 avril 2024 - Monaco - Sluc

Journée 29, le 13 avril 2024 - Sluc - Le Mans

Journée 30, le 20 avril 2024 - Limoges - Sluc

Journée 31, le 23 avril 2024 - Sluc - Asvel

Journée 32, le 30 avril 2024 - Sluc - Roanne

Journée 33, le 4 mai 2024 - Bourg-en-Bresse - Sluc

Journée 34, le 11 mai 2024 - Sluc - Gravelines