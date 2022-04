Betclic Elite : "le public fait partie de la mission maintien", prévient Germain Castano l'entraineur de l'OLB

C'est un match à ne surtout pas rater. Après six défaites de rang et une plongée dans la zone de relégation Orléans Loiret Basket reçoit Roanne ce samedi au Palais des Sports (20h). Le club ligérien est treizième et semble être un adversaire plus abordable que les dernières équipes à s'être présentées face à l'OLB : Limoges (défaite 85-63), Monaco (défaite 90-84) ou l'ASVEL (défaite 73-87). Pour renouer avec la victoire, Germain Castano, l'entraîneur orléanais compte sur un soutien sans faille du public loirétain.

Les cris ne dévient pas un ballon, mais ça galvanise tes joueurs - Germain Castano

"Il faut se sentir à domicile, galvanisés. Les gens doivent montrer aux joueurs qu'ils croient en eux et qu'ils seront là pour les pousser. J'ai déjà vu cette salle bien pleine, et les performances ont été excellentes à chaque fois. Ce n'est pas un hasard. Le public peut pousser, surtout sur une mission défensive, surtout sur une mission comme on a aujourd'hui. Le public fait partie de cette mission", affirme l'ancien meneur qui veut voir "une atmosphère hostile pour l'adversaire". "Bien sûr que des cris ne dévient pas un ballon, mais ça galvanise tes joueurs" termine Germain Castano.

Place à l'intégration d'Emanuel Terry

Une mobilisation générale qui se traduit au niveau du club par des offres à destination du public : avec des places à prix cassé (gratuit pour les moins de 10 ans, places à huit euros en catégorie quatre, cinq euros en catégorie deux pour les étudiants, 10 euros pour les licenciés en catégorie trois et des Pack famille (deux places adultes et deux places enfants) en catégorie une a 49 euros au lieu de 102 euros). Des animations sont aussi prévues ce samedi, avec la présence du champion de foot freestyle, Ghislain Boisard.

Depuis le revers à Cholet, les entraînements ont notamment été consacrés à l'intégration d'Emanuel Terry, pigiste médical pour remplacer Youssou Ndoye, blessé à la main. L'Américain a souffert dans le Maine-et-Loire mardi, en particulier face à un arbitrage qu'il découvrait (cinq fautes en 15 minutes de jeu). "Ce garçon doit absolument nous aider, à nous de lui donner les outils pour le faire. Dans le collectif on avance bien avec lui et c'est de bon augure pour ce match face à Roanne", détaille l'entraîneur de l'OLB.

Lors du match aller à Roanne, les Orléanais s'étaient inclinés 94-76.