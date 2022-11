Betclic Elite : le Sluc Nancy Basket finit par plier face aux Metropolitans de Wembanyama (78-92)

Victor Wembanyama a fait du mal au Sluc Nancy avec 30 points et 15 rebonds

Le Sluc Nancy Basket n'a pas à rougir de sa défaite face au leader du championnat de France de basket Boulogne-Levallois (78-92). Les joueurs de Sylvain Lautié ont longtemps rivalisé avec l'équipe emmenée par la pépite du basket français Victor Wembanyama .

Et pourtant, le Sluc Nancy a été lâché par son adresse à trois points en début de rencontre, ce qui l'a obligé à courir derrière le score toute la première mi-temps (33-40 à la pause). Quand la précision est revenue, le Sluc a été en capacité de rivaliser avec son adversaire. Il y avait égalité 66-66 en début de dernier quart-temps avant que Wembanyama et ses partenaires ne repassent la vitesse supérieure. L'ailier fort francilien termine la rencontre avec 30 points au compteur et 15 passes décisives pour une évaluation de 34.

Au classement, le Sluc est onzième avec deux victoires d'avance sur la zone rouge.