Betclic Elite : mission presque impossible pour l'Orléans Loiret Basket face à l'Asvel

L'Orléans Loiret Basket se déplace ce dimanche soir chez un poids lourd du championnat de Betclic Elite, à Villeurbanne dans le Rhône, pour affronter l'Asvel à l'occasion de la 6e journée. Les Orléanais restent sur une défaite, certes encourageante, mais une défaite contre Boulogne-Levallois au Palais des sports d'Orléans, 84-90 et occupent toujours la 17e place du classement, dans la zone rouge donc. L'Asvel de son côté est deuxième avec quatre victoires et une défaite. Un duel donc un peu déséquilibré sur le papier.

"S'ils se relâchent, à nous d'en profiter"

D'autant que les joueurs de T.J. Parker viennent de remporter deux succès majeurs en Euroligue, face au CSKA Moscou et contre le Panathinaïkos, deux grands noms du basket européen. "Quand tu joues Moscou et ensuite le Panathinaïkos, dans leur tête peut-être que de recevoir Orléans c'est un peu plus fade", imagine le coach orléanais Germain Castano, "ils seront peut-être un peu moins intenses que quand ils ont reçu le CSKA parce que c'est pas pareil, c'est normal, mais nous on ne doit pas s'occuper de ça et on doit faire ce qu'on sait bien faire", insiste Germain Castano. "S'ils nous prennent tout au sérieux comme le CSKA Moscou, j'imagine que la soirée va être difficile mais s'ils se relâchent un peu c'est à nous d'en profiter et d'installer notre jeu", ajoute le coach orléanais.

Des armes pour lutter

Les Orléanais ont en tout cas des armes pour rivaliser contre cette équipe de l'Asvel qui risque de manquer un peu d'énergie, même si leur banc paraît infini. Le meilleur marqueur du championnat est orléanais : le meneur américain Chris Warren, 21,5 points de moyenne par rencontre, il a d'ailleurs inscrit 23 points contre Boulogne Levallois et 18 à Fos. Les deux meilleurs rebondeurs sont également orléanais. Le pivot Youssou Ndoye compte près de 10 rebonds en moyenne et l'ailier-fort Kyvon Davenport 9 rebonds. L'américain est également le troisième meilleur contreur de Betclic Elite avec 1,7 contre en moyenne.

On sait qu'on ne gagne pas des matches avec des statistiques mais l'Asvel a déjà perdu cette saison, face à Strasbourg. Comme quoi, c'est possible de renverser l'ogre villeurbannais La statistique, en revanche, qui ne joue pas vraiment en faveur des hommes de Germain Castano : les Lyonnais restent sur dix succès consécutifs contre l'OLB et la dernière fois que les Orléanais se sont imposés à l'Astroballe c'était en octobre 2013. Autant dire, une autre époque.

S'ils nous prennent tout au sérieux comme le CSKA Moscou, j'imagine que la soirée va être difficile mais s'ils se relâchent un peu c'est à nous d'en profiter et d'installer notre jeu, Germain Castano

Match à vivre en direct et en intégralité

Cette rencontre entre l'OLB et l'Asvel est en tout cas à vivre en direct et en intégralité sur France Bleu Orléans dès 19h.