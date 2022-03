Betclic Elite : Nobel Bougnou-Colo s'attend à "un moment particulier" pour son retour à Limoges avec l'OLB

S'il y a un coup à faire c'est maintenant. L'Orléans Loiret Basket attaque ce mardi une série de trois gros matchs en Betclic Elite. D'abord à Beaublanc face à Limoges, puis à Monaco dimanche et enfin la réception de l'ASVEL, le 9 avril. Des confrontations musclées pour les Loirétains, 15èmes, dans leur lutte pour le maintien en championnat. Sur ces trois matchs, l'adversaire le plus "prenable" semble quand même être le CSP Limoges, neuvième, avec des résultats en dents de scie et qui reste sur une lourde défaite à Cholet ce samedi (79-54).

Il peut y avoir un peu d'émotion - Nobel Boungou-Colo

"T'imagines à quel point les trois sont difficiles, si on commence à dire que celui de Limoges est le plus facile...", ironise Germain Castano, l'entraîneur orléanais qui ne veut pas se mettre la pression : "si sur ces trois là on en prend un, ce sera un très bon résultat ! Après si on n'en prend aucun, il nous restera huit matchs avec des adversaires plus accessibles à domicile." Si l'OLB reste sur une défaite au Palais des Sports face au Portel, un concurrent direct, le club pourrait bien s'appuyer sur sa belle prestation à Boulogne-Levallois, et ce match perdu d'un point au buzzer, pour faire vaciller les Limougeauds.

Kyven Davenport absent

Et ce Limoges-Orléans Loiret Basket, c'est l'occasion pour Nobel Boungou-Colo, dernier arrivé dans le Loiret (avec Junior Mbida), de retrouver le parquet de Beaublanc où l'ailier a été champion de France de pro A à deux reprises, en 2014 et 2015. "Je sais que ça va être un moment particulier et en même temps, j'essaie de ne pas trop y penser, d'attendre la surprise et de voir ce qui va se passer, il peut y avoir un peu d'émotion donc je me concentre sur moi, notre performance et j'espère qu'on va gagner ce match", lance le joueur de 33 ans.

Pour ce déplacement, l'OLB ne pourra pas compter sur son ailier fort Kyvon Davenport, en indélicatesse avec sa cheville, mais retrouve en revanche Bruno Cingala-Mata, qui n'avait pas participé à la défaite face au Portel.

CSP-OLB en direct et en intégralité sur France Bleu Orléans

Limoges-Orléans Loiret Basket, c'est à vivre ce mardi en direct et en intégralité sur France Bleu Orléans, dès 20h00, pour le coup d'envoi. Par ailleurs, on connait la date du report de la rencontre face à Bourg-en-Bresse qui devait se tenir ce samedi. Le match aura lieu le dimanche 24 avril prochain, à 17h, au Palais des Sports.