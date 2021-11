Betclic Elite : l'Orléans Loiret Basket doit exceller dans la raquette contre Strasbourg pour faire un coup

Deuxième déplacement en deux jours pour l'Orléans Loiret Basket. Les Orléanais sont à Strasbourg ce mardi soir pour un match en retard de la 2e journée de Betclic Elite, deux jours seulement après leur défaite à Villeurbanne, dans le Rhône, face à l'Asvel, 99-74. L'OLB est en manque de victoire pour le moment, 17e sur 18 au championnat avec seulement un petit succès en 5 rencontres alors que la SIG est pour le moment cinquième avec trois victoires deux défaites. Pour s'imposer face à Strasbourg, il faudra avoir un collectif orléanais fort et compter sur tout le monde, notamment dans la raquette au rebond.

Ndoye et Davenport au top

Pour l'instant, certains intérieurs orléanais sont à la hauteur des espérances alors que d'autres ne répondent pas encore aux attentes. Satisfaction notamment pour le poste 4, Kyvon Davenport, explosif et imprévisible. Une très bonne note également pour le pivot sénégalais Youssou Ndoye, meilleur rebondeur du championnat (dix rebonds en moyenne par match) et il en a effectué justement neuf dimanche soir (et 22 points) face à l'Asvel. "Mes coéquipiers me mettent dans de bonnes positions pour scorer", estime Youyou, comme on le surnomme chez les supporters, "on s'aide aussi en attaque ou en défense". "Je suis toujours motivé à jouer, si je peux jouer 40 minutes et que ça peut aider l'équipe, je le ferai", sourit le Sénégalais, "je ne suis pas encore vieux et je suis encore bien physiquement pour jouer n'importe quel temps de jeu".

Les JFL moins performants

Le problème, c'est que le coach veut le reposer pour éviter les pertes de balles bêtes suite à la fatigue. Mais le turn over est difficile quand d'autres intérieurs sont en manque de forme, notamment les JFL, jeunes formés localement, comme Jean Philippe Dally ou Bruno Cingala-Mata, arrivés de la Pro B cette saison. "Il leur faut un temps d'adaptation", juge le coach orléanais Germain Castano, "ils ne s'attendaient peut-être pas à une si grosse différence avec la Pro B après ce qui peut expliquer tout ça, c'est qu'en présaison, ils ont beaucoup joué parce qu'il manquait des joueurs et là ils jouent un peu moins", argumente l'entraîneur.

"Ils doivent donc être efficaces plus rapidement mais je ne suis pas inquiet", ajoute Germain Castano, "il faut que match après match ils essayent de faire un peu mieux au service du collectif". Pour rappel, Bruno Cingala-Mata n'a inscrit aucun point et un rebond seulement dimanche à l'Asvel en 12 minutes de jeu alors que JP Dally a inscrit 2 points avec un 0/4 à 3 points.

Il faudra donc être au service du collectif pour contrer la SIG, qui excelle dans la raquette, puisque c'est la troisième meilleure équipe du championnat au rebond. Les Orléanais devront se méfier aussi des anciens de l'OLB, comme Gaylor Curier, qui sont souvent en pleine forme contre leurs anciens coéquipiers. On se souvient notamment d'un Brandon Jefferson en feu au Rhénus l'an dernier pour ses retrouvailles avec Germain Castano et Orléans en championnat.

Match à vivre en direct et en intégralité

La rencontre entre la SIG et l'OLB est à vivre en direct et en intégralité sur France Bleu Orléans dès 20h.