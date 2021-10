Betclic Elite : Orléans Loiret Basket - "Dans l'idéal, j'aimerais continuer avec Orléans", Jérémy Nzeulie

L'Orléans Loiret Basket avait sombré à l'extérieur la semaine dernière à Fos-sur-Mer, une défaite dans les Bouches-du-Rhône 83-52, il veut désormais se dépasser à domicile. Depuis Cholet, l'équipe de Germain Castano est à sept professionnels sur les parquets à cause des blessures de Kévin Dinal et LaMonte Ulmer et l'isolement de Jérémy Nzeulie, arrivé en pige médical et positif au Covid juste avant la réception des Choletais. Ce samedi, l'OLB reçoit Boulogne-Levallois, premier du championnat, au Palais des sports d'Orléans pour la 5e journée de Betclic Elite, et cette fois-ci l'équipe orléanaise comptera huit pros pour affronter les hommes de Vincent Collet.

L'arrière Jérémy Nzeulie n'est donc plus à l'isolement et va pouvoir apporter son expérience et son adresse. Interview.

France Bleu Orléans : Jérémy, comment tu as vécu cette période d'isolement ?

Jérémy Nzeulie : C'était frustrant parce que je n'avais pas de symptômes, ce n'est pas comme si je me sentais mal et que je me disais au moins je peux récupérer, je me sentais très bien mais je devais rester chez moi donc ça a été très longtemps. Les journées sont assez longues comme ça donc effectivement je suis très heureux de revenir sur le terrain.

Tu es là en pige pour remplacer LaMonte Ulmer mais tu n'as finalement fait que très peu de matchs. Là aussi c'est frustrant parce que tu n'as pas pu t'exprimer comme tu l'aurais voulu ?

C'est ça le pire puisque je venais pour quatre matchs, sachant que le premier je n'avais pas eu de pré saison, je suis arrivé dans la semaine donc forcément, ça ne devait pas être top. Là, j'étais en train de prendre un rythme, je me sentais de mieux en mieux mais je suis fauché en plein vol donc c'est frustrant. Ce samedi c'est mon dernier match et je n'ai pas vraiment joué depuis dix jours, ce n'est pas les meilleures conditions. Mais bon, il faut faire avec.

Justement, comment tu te sens justement physiquement ?

Je me sens de mieux en mieux puisque en début de semaine, c'était un peu difficile, il fallait encaisser la reprise de tous ces entraînements. Maintenant, on a un peu diminué sur la fin, je me sens un peu mieux. On va voir ce samedi à quel point je me sens bien.

Ce samedi c'est Boulogne-Levallois, c'est sans doute pas plus mal de jouer contre une grosse équipe comme ça pour se mettre dedans ?

Je sais que le coach Vincent Collet a des défenses très organisées, ce n'est pas le meilleur club contre qui on peut venir chercher des victoires faciles ou faire de bonnes performances. Mais bon, au moins, ce sera un match sans pression, l'équipe n'a rien à perdre. On sait que forcément, on est outsider, mais on a tout à jouer, ils ne sont pas invincibles, le Mans les a battu justement donc maintenant à nous d'aller chercher cette victoire.

Sur quoi il faudrait s'appuyer pour battre cette équipe de Boulogne-Levallois selon toi ?

Je pense que nos choix vont être importants, notre implication et notre discipline en attaque, ça va être assez important parce que si on leur donne des munitions pour jouer et pour trouver leurs transitions, ils ont beaucoup d'athlètes et là ils pourraient nous faire vraiment très mal. Il ne faut pas leur donner de choix faciles et être très dur en défense aussi, bien évidemment.

Tu vas aussi retrouver le coach Vincent Collet, que tu as eu à Strasbourg, ça te fait plaisir j'imagine ?

Oui je l'ai eu pendant un peu plus d'un mois et demi à Strasbourg, là je m'entraîne avec eux à Boulogne-Levallois depuis un peu plus d'un mois et demi. C'est un coach forcément qui connaît très bien le basket, c'est vraiment quelqu'un de passionné. Donc chaque match, chaque entraînement, il étudie à fond alors on sait qu'ils vont venir ici très préparés. Pour avoir parlé avec lui, il m'a dit que cette année-là, où il était juste à la tête de l'équipe de France de basket, ça lui a permis de prendre du recul et de voir les choses différemment. Je pense que dans tous les cas, ça devait lui manquer de coacher une équipe. C'est un grand passionné donc n'avoir que les fenêtres internationales et les Jeux olympiques, ce n'était pas assez je pense. Maintenant, il a toute une équipe sur qui il peut compter, se concentrer toute l'année, donc je pense qu'il doit se donner vraiment à 400%.

C'est peut-être un peu tôt mais comment tu vois la suite pour toi ? Orléans ? Ailleurs ?

Pour l'instant, je n'ai pas eu mon agent, donc ça veut dire qu'il n'y a rien de nouveau. Je pense que je vais rentrer, retourner auprès de ma famille pendant quelque temps et continuer à me maintenir en forme sur Paris au mieux que je peux. Dans l'idéal, j'aimerais continuer avec Orléans parce que maintenant je connais l'équipe, je connais bien le club et j'aime bien comment tout est fait, comment tout est structuré et la façon dont on travaille. Forcément, ce serait parfait mais après c'est le monde professionnel, on sait que les choses sont beaucoup plus compliquées que ça.