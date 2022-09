Betclic Élite : reprise épaisse et sans repères pour l'Élan Béarnais face à Strasbourg

À quoi va ressembler le cru 2022/2023 de l'Élan Béarnais ? Peu de monde est capable de le dire pour le moment. Seule certitude, se retrouver sur la ligne de départ trois mois quasiment jour pour jour après l'annonce de rétrogradation financière du club est déjà une réussite en soi. Désormais, avec un nouveau propriétaire, une nouvelle direction, des moyens bien plus limités – et du même coup un effectif profondément chamboulé –, l'objectif du maintien semble tous désigné pour Eric Bartecheky et ses ouailles.

Élan Béarnais / Strasbourg, coup d'envoi à 16h20 ce samedi, à vivre en intégralité, ès 16 heures, à l'écoute de France Bleu Béarn Bigorre !

Pour lancer cette saison, une vieille connaissance, Strasbourg, finaliste malheureux de la dernière Coupe de France face aux Palois, et qui aimerait beaucoup solder l'événement en plongeant d'entrée les Vert et Blanc dans le doute. Côté Palois, on compte évidemment s'appuyer sur le nouveau meneur américain Michael Stockton, chargé de faire briller ses coéquipiers et notamment Vitalis Chikoko, dont le rendement sera cette année encore plus crucial pour les performances de l'équipe. Autour d'eux, Eric Bartecheky a construit une équipe expérimentée avec les apports de Garrett Sim (32 ans) et Markeith Cummings (33 ans), et le retour d'Ada Sané (31 ans). Autour du nouveau capitaine, Giovan Oniangue, de Gérald Ayayi et avec les néo-pros Fabio Milanese et Enzo Sharvin, la mission ne sera pas simple. L'Élan Béarnais a 34 matchs pour la mener à bien, ça commence ce samedi au Palais des Sports.